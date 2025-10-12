Yéremy Pino: "La gente se rinde a Pedri en todos los partidos"

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El extremo de la selección española Yéremy Pino celebró su gol, "mucha confianza", y la victoria (2-0) sobre Georgia este sábado para acercar la clasificación para el Mundial 2026, al tiempo que destacó la fortaleza del grupo y la calidad de jugadores como Pedri.

"Me siento cómodo, es un gol que da mucha confianza, seguir ganando que es lo importante y a por el martes. No destaco por los goles, destaco por el trabajo, por el grupo que hago. Sumar es muy importante cuando estás aquí y espero seguir haciéndolo", dijo en la zona mixta del estadio Martínez Valero de Elche.

El jugador canario fue preguntado por su paisano Pedri, uno de los más aclamados durante el partido. "Todos los partidos que he jugado con la selección se rinde la gente a Pedri. Es un jugador de calibre mundial y encima es de Canarias y español, tenemos que estar muy orgullosos de tenerle", apuntó.

Por otro lado, un Pino que tuvo que tomar una "decisión difícil" de dejar el Villarreal y fichar por el Crystal Palace inglés, destacó el nivel de España pese a las bajas. "Tenemos un grupo muy grande, fantástico tanto dentro como fuera del campo, que siga así que los récords y los trofeos llegarán", dijo.

"En la Eurocopa se notó, cuando Rodri se lesiona entra Zubi. Todos sumamos, todos somos muy buenos, y los que están, a dejarse la vida por la selección, por nuestro país", añadió, antes de referirse a la ausencia de su competencia directa, Nico Williams y Lamine Yamal, y el rol que debe asumir de revulsivo.

"Soy un privilegiado de estar aquí, con este grupo, son campeones de muchas cosas, ahora vamos a por el Mundial y tenemos muchas posibilidades. Para mí es un honor, estar en el banquillo, en la grada, mientras esté aquí, es un honor, a sumar, y estoy orgulloso de todo el trabajo que he hecho para estar aquí", terminó.