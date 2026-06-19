Yuri Berchiche renueva una temporada con el Athletic

Archivo - Yuri Berchiche of Athletic Club reacts during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and RC Celta de Vigo at San Mames on May 17, 2026, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El defensa español Yuri Berchiche jugará una temporada más en el Athletic Club, hasta el 30 de junio de 2027, por lo que cumplirá su novena campaña en el primer equipo, ha confirmado este viernes el club vasco.

El lateral izquierdo, de 36 años, disputó 39 partidos, 35 como titular, el pasado curso, y acumula 278 encuentros en el primer equipo, con el que ha anotado 15 goles en las ocho temporadas que ha disputado el zarauztarra desde que se incorporó procedente del Paris Saint-Germain en la campaña 2018-19. Yuri se formó dos años en cadetes y juveniles en Lezama.

"Estoy muy contento por poder seguir en el Athletic. Va a ser mi noveno años y están siendo los mejores años de mi carrera deportiva y de mi vida. Es donde mejores experiencias he vivido y es un orgullo poder seguir sumando con esta camiseta y en este estadio. Intentaremos mejorar lo que hicimos la temporada pasada. Estoy con ganas de ponerme a trabajar con el nuevo staff técnico", afirmó Yuri en declaraciones a los medios oficiales del club.

El jugador vasco, que ha conquistado la Copa del Rey de 2024 y la Supercopa de España en 2021 con los rojiblancos, firmó el acuerdo de renovación en San Mamés junto al presidente del club, Jon Uriarte, y el director general de fútbol, Mikel González.

Para González, la renovación de Yuri es "una gran noticia para el club". "Con su rendimiento y experiencia, es un futbolista indispensable en esta plantilla, tal y como lo ha demostrado estas temporadas. Ha demostrado su profesionalidad y compromiso con el Club en un año complicado, y seguro que seguirá aportando grandes cosas en el nuevo proyecto", manifestó.