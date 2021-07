Zabala: "Tenemos más opciones en unos Juegos que en un Mundial"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de ciclismo de montaña, Mikel Zabala, afirmó que los corredores españoles tienen "más opciones" en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, que se inauguran este viernes, que en una Copa del Mundo o un Mundial, con el trío integrado por David Valero, Jofre Cullel y Rocío del Alba.

Mikel Zabala, que ya vivió unos Juegos como Director Técnico, acude a Tokio como seleccionador nacional con un trío de ciclistas que ya han demostrado este año que pueden hacer cosas importantes. "Es muy diferente, se vive de otra manera, más cerca de los corredores, con mayor implicación. La responsabilidad es la misma, siempre es muy grande en unos Juegos Olímpicos. Como seleccionador hay que lidiar con la presión y ser el absorbente de problemas, que estos no trasciendan a los deportistas", comentó.

Zabala confesó que ve el olimpismo de una forma especial. "Es la fiesta del deporte mundial y donde están los elegidos. Es una cita con una relevancia a nivel mundial que hace que gente que no consuma deporte vea todo lo que tenga delante porque sabe de esa trascendencia", manifestó.

A su juicio, los Juegos Olímpicos tienen la particularidad de que hay una presión añadida que no existe en ninguna otra prueba. "No todos llevan la presión de la misma manera. Valero tiene experiencia, él nos dice que está tranquilo y sabe a qué se enfrenta. En el caso de Rocío y Jofre es más, de algún modo, inquietante, al ser su primera vez. Tenemos que ir con la mentalidad de que no lo vamos a pasar bien con toda la situación de la COVID", comentó.

Para él, los jóvenes Rocío del Alba y Cullell pueden dar la "sorpresa". "La selección de Rocío y Valero estaba cantada, pero el caso de Cullell puede dar una importante sorpresa como ya hemos visto en Copa del Mundo. Hay mimbres para hacer algo importante", indicó.

"En el caso de España, tenemos más oportunidades en unos Juegos Olímpicos que en una Copa del Mundo o un Mundial. Simplemente porque hay grandes potencias como Suiza o Francia que tienen más de 3, 4 o 5 corredores que pueden estar disputando la victoria. Y aquí pueden traer menos corredores; eso hace que nos quitemos rivales, dicho claramente", analizó.

Se mostró convencido de que el factor psicológico tiene un porcentaje de incidencia en el rendimiento deportivo muy alto. "Si la cabeza no va, no va nada, por mucha condición física o técnica que se tenga. Si uno no está centrado y no se lo cree, lo tiene muy complicado. Tenemos que hacer que ese problema se convierta en una ventaja en nuestro caso. Como se maneje esta situación va a ser clave también para el día de la carrera", dijo.