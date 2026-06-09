Zan Tabak renueva con el MoraBanc Andorra hasta 2028

Archivo - El entrenador del MoraBanc Andorra, Zan Tabak, en un partido de Liga Endesa - ACB PHOTO - Archivo

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El MoraBanc Andorra ha anunciado este martes la renovación del entrenador croata Zan Tabak hasta junio de 2028, ampliando así la vinculación de un técnico que llegó al banquillo tricolor a mitad de la pasada temporada y que fue clave para asegurar la permanencia del equipo en la Liga Endesa.

La entidad andorrana destacó que Tabak asumió el mando en un momento complicado y consiguió cambiar la dinámica del conjunto, aportando experiencia, exigencia e identidad competitiva para alcanzar el objetivo de la salvación.

Además, el club subrayó que la capacidad de liderazgo del preparador balcánico y su manera de entender el trabajo diario han resultado determinantes para consolidar las bases del proyecto deportivo.

Con este acuerdo, el MoraBanc Andorra apuesta por la continuidad en el banquillo y refuerza su voluntad de construir un proyecto "estable y ambicioso" para las próximas temporadas.

Por su parte, Tabak se mostró "muy feliz y honrado" por continuar dos campañas más al frente del equipo. "Esta renovación supone para mí una enorme satisfacción y, sobre todo, una gran responsabilidad. Quiero agradecer al club la confianza que ha depositado en mí", señaló.

El técnico croata aseguró haber sentido "un compromiso especial" con la entidad desde su llegada y expresó su deseo de seguir haciendo crecer al equipo. "Afrontamos esta nueva etapa con ilusión, ambición y los pies en el suelo. Nuestro objetivo es seguir creciendo como equipo y ofrecer un baloncesto competitivo y atractivo", manifestó.

Asimismo, tuvo palabras de agradecimiento para la afición del conjunto andorrano. "Su apoyo, tanto en los buenos momentos como en los más difíciles, y su capacidad para creer hasta el último segundo han sido fundamentales. Espero que sigan acompañándonos porque juntos somos mucho más fuertes", concluyó.