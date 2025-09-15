Zaragoza y Albacete sellan un empate inservible

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Zaragoza y el Albacete Balompié firmaron este lunes, en el último partido de la quinta jornada de LaLiga Hypermotion, un empate sin goles en La Romareda (0-0) que no sacia la necesidad de ninguno de los dos equipos, que continuarán una semana más en puestos de descenso y sin conocer la victoria en lo que va de curso.

En su retorno al estadio maño, el exzaragocista Jesús Vallejo cortó una peligrosa acción de Dani Gómez superado el primer cuarto de hora de partido. Ya en el minuto 29, el colegiado señaló penalti a favor del cuadro local por mano de Pepe Sánchez, pero tras consultar el VAR anuló la decisión al entender que el brazo del futbolista del conjunto manchego estaba pegado al cuerpo.

Ya en la segunda mitad, después de un aviso de Paulino en una falta que se fue fuera por muy poco, Raúl Lizoain salvó a los visitantes al sacar una mano providencial ante un cabezazo de Pablo Insua que tocó posteriormente Yussif Saidu. Sin embargo, el marcador ya no se movió.

Con este resultado, los de Gabi Fernández continúan marcando la zona de descenso con tres puntos, a uno de las posiciones de permanencia. Los albaceteños, con dos unidades, son penúltimos de la tabla.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 5 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Las Palmas - Real Sociedad B 2-1.

-Sábado.

Cádiz - Eibar 1-0.

Mirandés - Deportivo de La Coruña 1-5.

Huesca - Málaga 1-0.

Valladolid - Almería3-1.

-Domingo.

Andorra - Córdoba3-1.

Racing de Santander - Cultural Leonesa2-4.

Castellón - Ceuta3-3.

Sporting de Gijón - Burgos2-3.

Granada - Leganés0-2.

-Lunes.

Zaragoza - Albacete 0-0.