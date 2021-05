Zarco, Lowes y Rodrigo abren bien el baile en Le Mans

Zarco Johann (fra), Pramac Team, Ducati Desmosedici GP21, portrait during the 2021 MotoGP Gran Premio Red Bull de Espana, Spanish Grand Prix from April 30 to May 2, 2021 on the Circuito de Jerez - Angel Nieto , in Jerez, Spain- Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press