La Zarzuela inaugura este jueves las 'Noches del Hipódromo' hasta el 6 de agosto. - HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hipódromo de La Zarzuela de Madrid inaugura este jueves 'Las Noches del Hipódromo', que se celebrarán los jueves 18 y 25 de junio, más todos los jueves y sábados desde 2 de julio hasta el 6 de agosto, en las que se podrá disfrutar de un programa de carreras nocturnas de caballos y una oferta de ocio y gastronómica.

Desde las 20:30 y hasta las 2:00 horas, las 'Noches del Hipódromo' de La Zarzuela ofrecerá en cada jornada un programa de cinco carreras los jueves y tres los sábados en la pista de arena y fibra, que comenzarán a las 22:10 horas.

La oferta gastronómica estará compuesta por una selección de 'food trucks' así como también con los diferentes productos disponibles en las Barras de Estribo. Y para los que busquen una experiencia más exclusiva podrán acceder a la Terraza Premium con cátering y open bar en horario de 21:00 a 01:00 hora.

Por otro, el restaurante 'Calor' en Pelousse Central de Life Gourmet estará situado junto a la pista de carreras para vivir la emoción del galope de los caballos de cerca con una cena exclusiva. Y también en la Tribuna Superior de la Tribuna Norte con un Aperitivo Italiano 'Ciao L'Aperitivo' de buffet frío y dos consumiciones.

Además, contará con la Terraza y el restaurante Villa Panthera, situado al final del Jardín Norte, una experiencia a pie de pista con música y delicias culinarias. También estarán las visitas guiadas de Hipotour para descubrir el hipódromo desde una nueva perspectiva, conociendo a los jockeys, las instalaciones e incluso la forma de apostar.

En ellas se muestra el desarrollo de una carrera de caballos y cómo desenvolverse en una jornada, explicando cómo entender el programa de carreras, quienes son los mejores jockeys y caballos y dando trucos y consejos para apostar al ganador, aclarando los diferentes tipos de apuestas.

ACCESO AL HIPÓDROMO

Hipódromo dispone de varios aparcamientos gratuitos en el recinto, con capacidad para más de 2.000 vehículos. También dispone de un servicio gratis de autobuses lanzadera con salida desde Moncloa, en el Paseo Moret, que llegan a la puerta principal del hipódromo.

El horario de los jueves y sábados con carreras nocturnas es desde las 19:30 horas hasta finalizar la última carrera.