Zelensky concede la Orden de la Libertad al piloto de skeleton Vladyslav Heraskevych

12 February 2026, Italy, Milan: Ukrainian skeleton racer Vladyslav Heraskevych speaks at a press conference at the Ukrainian Consulate in Milan, on the sidelines of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games. Heraskevych was disqualified from the compet - Peter Kneffel/dpa

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha concedido la Orden de la Libertad al piloto ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, excluido por el Comité Olímpico Internacional (COI) de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 por portar un casco en honor a los deportistas muertos en la invasión rusa de Ucrania.

En una reunión celebrada al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania), Zelensky elogió al ucraniano de 27 años por honrar "la memoria de los deportistas asesinados por Rusia, deportistas que nunca volverán a competir debido a la agresión rusa". "Gracias por tu postura, tu fuerza y tu valentía", escribió Zelensky en X junto a las imágenes de la reunión.

Heraskevych había asistido a una audiencia en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Milán. La disputa se centra en un casco con los retratos de unos 20 deportistas ucranianos que han fallecido desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022. El TAS rechazó la apelación de Heraskevych, lo que significa que seguirá teniendo prohibido competir en skeleton en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

La prohibición fue impuesta por la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF), de acuerdo con las normas del COI. El tribunal afirmó en un comunicado que el único árbitro designado para este asunto "está obligado a cumplir las normas de las Directrices del COI sobre la expresión de los deportistas", aunque "comprende plenamente la conmemoración del señor Heraskevyc".

El árbitro considera que estas directrices "proporcionan un equilibrio razonable entre el interés de los deportistas por expresar sus opiniones y el interés de los deportistas por recibir toda la atención por su rendimiento deportivo". Heraskevych había argumentado que "la exclusión es desproporcionada, no está respaldada por ninguna infracción técnica o de seguridad" y le causa "un daño deportivo irreparable".

El árbitro del TAS dijo que simpatizaba con el intento de Heraskevych de "concienciar sobre el dolor y la devastación que sufre el pueblo ucraniano". Sin embargo, añadió que las limitaciones impuestas por el COI para expresar opiniones durante las competiciones son "razonables y proporcionadas, teniendo en cuenta las otras oportunidades que tienen los deportistas para crear conciencia -en zonas mixtas, en ruedas de prensa, en redes sociales o, en el caso del señor Heraskevych, llevando el casco durante cuatro entrenamientos-".

Heraskevych parecía haber descartado competir en los Juegos Olímpicos, incluso si hubiese ganado su apelación contra la exclusión. "Parece que este tren ya ha partido. No puedo hacer otra carrera, así que se acabó", dijo el joven de 27 años, envuelto en la bandera ucraniana, a los periodistas tras salir de una audiencia de dos horas y media.

Su audiencia ante el TAS comenzó el viernes en un hotel de Milán y dijo que estaba "seguro" de que su apelación sería aceptada. El tribunal ha creado una división ad hoc para tramitar rápidamente las apelaciones olímpicas. Las dos primeras mangas de la competición olímpica de skeleton en Cortina se celebraron sin Heraskevych, a pesar de que había terminado entre los seis primeros en las cinco mangas de entrenamiento.

La reincorporación sería complicada y el deportista dijo que era poco probable que participara en una carrera simbólica, dado que este deporte es peligroso. "Desde el punto de vista competitivo, esto no tiene sentido", dijo, al tiempo que criticaba la "burla" del COI por retirarle la acreditación para los Juegos y luego devolvérsela a pesar de la prohibición de competir.

Heraskevych se había negado a acatar las repetidas advertencias del COI de que dejara de llevar el casco; el COI no permite ningún tipo de declaración política en la competición. Heraskevych afirma que esto es diferente, ya que se trata de una conmemoración y no de algo político, algo que, en su opinión, se ha permitido a otros deportistas.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, declaró que "las reglas son las reglas". "Tenemos que permitir que los deportistas se expresen, pero también debemos garantizar su seguridad", indicó. Afirmó que se permiten los mensajes políticos fuera de la competición propiamente dicha, por ejemplo, en ruedas de prensa, pero que los propios deportistas habían acordado que los eventos propiamente dichos debían ser neutrales.

"Creo que, en cierto modo, él entendía las reglas, pero estaba muy comprometido con sus creencias, pero, lamentablemente, eso no cambia las reglas", dijo Coventry. Heraskevych fue excluido poco antes del inicio de la primera manga en Cortina d'Ampezzo el jueves.

En su recurso, solicitó la anulación de la decisión y que el TAS le readmitiera en los Juegos "con efecto inmediato" o, en su defecto, que le permitiesen realizas "una carrera oficial supervisada por el TAS a la espera de la decisión final". Alrededor de 40 miembros del Parlamento Europeo han respaldado al deportista y han escrito al COI calificando la sanción de errónea.

La reacción de la prensa en Europa también ha sido en gran medida contraria al COI, mientras que algunos medios de comunicación rusos, por el contrario, han afirmado que el organismo ha sido demasiado indulgente al devolverle la acreditación. Rusia como nación no puede participar en los Juegos debido a la guerra, pero algunos deportistas rusos compiten a título individual como neutrales tras demostrar que no han apoyado activamente el conflicto.