Zhou Guanyu se une a Cadillac como piloto reserva

Archivo - SILVERSTONE, July 5, 2025 -- Ferrari's reserve driver Zhou Guanyu of China watches a free practice of the Formula One British Grand Prix 2025 at the Silverstone Circuit, in Sliverstone, Britain, July 4, 2025. - Europa Press/Contacto/Wu Lu - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo Cadillac anunció este lunes que el chino Zhou Guanyu ejercerá como piloto reserva para su debut en la parrilla del Mundial de Fórmula 1 en 2026 y para ayudar en el trabajo de desarrollo al finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio Pérez, los dos oficiales de la marca estadounidense.

"Zhou, nacido en Shanghai y el primer y único piloto de F1 de China, aporta una gran experiencia y conocimientos al equipo", manifestó la nota de prensa de Cadillac. A pesar de su juventud, Zhou ya ha corrido 68 carreras en la Fórmula 1 y ha sumado puntos en siete ocasiones, incluido su debut en el Gran Premio de Baréin en 2022. El joven de 26 años también consiguió el único resultado en puntos de Kick Sauber en 2024 en Catar.

Después de dejar el equipo al final de esa temporada, Zhou se unió a Ferrari en un rol de piloto reserva, realizando trabajos en la pista y en el simulador, además de participar en sus programas de Pruebas de Autos Anteriores (TPC).

"Estoy encantado de unirme al equipo Cadillac como piloto de reserva en su debut en la Fórmula 1. Este es uno de los nuevos proyectos más grandes y emocionantes que ha visto este deporte", expresó Zhou en el comunicado.

Por su parte, el director de Cadillac, Graeme Lowdon, confesó que el proceso de selección de pilotos de reserva ha sido "tan exhaustivo" como el de los dos pilotos oficiales. "Buscábamos un candidato con experiencia reciente en F1, dispuesto a trabajar duro en equipo y que comprendiera los retos del desarrollo de un coche a lo largo de la temporada", apuntó.