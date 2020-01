Zidane: "Acepto que puedo tener una 'flor'"

Publicado 17/01/2020 14:53:45 CET

El técnico del Real Madrid, Zinédine Zidane, aceptó este viernes poder tener "'flor'" en lo referente a la conquista de títulos y espera seguir haciéndolo "igual de bien" tras ganar la Supercopa de España ante un Sevilla que les pondrá en dificultades bajo el mando de un Julen Lopetegui que siempre ha demostrado ser "muy buen entrenador" y para el que pide "un buen recibimiento" pese a su destitución del año pasado.

"Acepto que pueda tener 'flor', pero yo soy un afortunado de la vida por estar aquí y por eso tengo que dar las gracias a la vida por lo que me ha dado como entrenador y jugador. Trabajo para eso e intento hacerlo bien. La gente puede pensar que tengo flor y lo acepto", reconoció Zidane en rueda de prensa.

El conjunto madridista recibirá al Sevilla en el Santiago Bernabéu, primer partido después de la victoria de la Supercopa el pasado domingo, ante un equipo que, según el francés, ha demostrado ser un "rival muy bueno durante toda la temporada". "Sabemos las dificultades del equipo que nos toca, pero queremos seguir con lo que estamos haciendo", recalcó.

"Nosotros no debemos cambiar el chip, tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. No vamos a cambiar nada por haber ganado la Supercopa. Es un título, un objetivo cumplido. Queríamos conseguir este primer título, un trofeo importante a mitad de temporada y lo hicimos. Con muchas dificultades, como siempre, y como siempre va a ser, pero es muy importante para seguir el resto de la temporada. Ahora tenemos que seguir escribiendo la historia de este club", subrayó.

Tras el reciente título madridista en Arabia Saudí ante el Atlético de Madrid, el Sevilla les hará el tradicional "pasillo", "costumbre" que 'Zizou' acepta, pero que no es "lo más importante". "Ellos van a venir aquí, independientemente del pasillo o no, a jugar, y van a pensar únicamente en el partido. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, pensando en el partido, no en lo que va a pasar antes", aclaró.

Además, espera un "buen recibimiento" por parte de la afición madridista al extécnico del Real Madrid y ahora entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ya que "es de la casa". "Ha jugado mucho aquí y la gente siempre recibe bien a su gente, espero que sea así", señaló.

En este sentido, 'Zizou' consideró que lo hizo "fenomenal" en su etapa como entrenador del Real Madrid la pasada temporada, ya que es "un gran entrenador". "Cada momento lo tienes que vivir. No quiero hablar de su momento en el Real Madrid porque terminó como terminó, pero lo que puedo decir es que es muy bueno como entrenador y siempre lo ha demostrado", indicó el técnico madridista.

"ÚLTIMAMENTE SIEMPRE HAY JUGADORES A LOS QUE LES PASA ALGO"

Por otro lado, el entrenador del conjunto blanco no quiso revelar nada sobre su once, aunque tendrá "nuevos jugadores disponibles". "Últimamente hemos tenido algunos problemas. Siempre hay jugadores a los que le pasa algo. Lo que sí te puedo decir es que jugamos contra un equipo que es de los mejores de nuestra liga y tenemos que estar preparados para hacer un buen partido", reiteró.

Una de las dudas es el capitán Sergio Ramos, del que el técnico alabó su "carácter" y el ser "un ejemplo a seguir". "Siempre quiere estar, ha hecho todo esta semana para estar. Mañana veremos si está o no. Es nuestro líder y es el jugador referencia para todos en el Real", subrayó.

También habló del compañero habitual en defensa del de Camas, Raphael Varane, del que se "imaginaba" que conseguiría los 300 partidos con el Real Madrid porque conocía su "gran potencial" que tenía cuando llegó al club, precisamente de su mano.

"Courtois ha demostrado desde el principio ser un gran portero y ser de los mejores del mundo. Todos pasamos momentos complicados, pero ha sabido continuar, seguir trabajando y no bajar los brazos. Sabía el nivel que tenia, y poco a poco ha salido del bajón y estamos encantados con su nivel", advirtió del portero belga, que está atravesando su mejor momento en el club.