Zidane: "Aquí no hay euforia, solo trabajo y compromiso"

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que "no" hay "euforia" en el equipo por ir líderes de LaLiga Santander y que solo hay "trabajo y sacrificio", y ha apelado a mantener la "concentración" este domingo en San Mamés ante el Athletic Club, además de desear que las molestias del belga Eden Hazard sean "poca cosa" y pueda estar disponible "antes del final" de la temporada.

"Los jugadores saben que es una competición difícil y larga. Con lo que hicieron durante el confinamiento, a la vuelta han demostrado que quieren ir a por todo. Aquí no hay nada de euforia porque no hemos ganado nada. Hay trabajo y compromiso", declaró en rueda de prensa. "Aquí es una presión constante en el Real Madrid, hace que este club sea grande. Eso es bueno, es lo que te lleva a hacer cosas buenas", añadió.

Además, el preparador francés recalcó que "lo importante son los jugadores". "Todos somos importantes, pero son ellos los que juegan, pelean, luchan y entrenan todos los días", dijo, antes de hablar de su rival de este domingo. "San Mamés siempre ha sido un campo complicado. Sabemos que vamos a tener que hacer un gran partido y estamos preparados para hacerlo mañana", subrayó.

También se mostró satisfecho con el estado físico del equipo. "Faltando pocos partidos y jugando cada tres días, necesitas mucha concentración en todo lo que haces: en la recuperación, en el físico... Son detalles, al final. Estamos bien. Siendo entrenador de estos jugadores estoy disfrutando cada día, y hasta que se acabe, voy a disfrutar. Tenemos otro partido complicado mañana y toda nuestra energía está en eso", explicó.

En otro orden de cosas, Zidane lamentó la nueva recaída del belga Eden Hazard. "Eden está teniendo estos últimos días molestias y no queremos arriesgar nada. Ojalá que sea poca cosa y que podamos tenerlo con nosotros antes del final. Es un golpe fuerte, y nada más. Estamos con doctores y fisios, es una cuestión de días. Contra el Espanyol recibió un golpe que le impide estar bien", reconoció.

"Estas son las cosas que no queremos, es lo peor para mí. Cuando están lesionados intentamos ayudar al jugador. Él quiere ayudar al equipo en su primer año aquí, así que cuando no puede no está contento. Quiere jugar y estar bien para jugar. Las molestias son un problema para él y para todos, porque queremos a Eden al cien por cien. Son molestias y espero que salgamos de eso", continuó.

Por otra parte, confirmó la titularidad de Éder Militão ante las molestias del francés Raphaël Varane. "Acaba de llegar y está tratando de alcanzar el nivel de Sergio -Ramos- y Rapha -Varane-. Mañana le va a tocar jugar. Yo estoy contento con 'Mili', porque es un jugador de presente y de futuro", apuntó.

Además, rehusó hablar de la noticia de que la Fiscalía francesa ha pedido que Karim Benzema sea juzgado por el presunto chantaje a Valbuena. "Son temas personales. Si tengo que hablar con Karim, no voy a hablar aquí. Le veo bien anímicamente y pensando en el partido de mañana", dijo, antes de alabar el trabajo de Rodrygo. "Es un jugador que está cambiando poco a poco, trabajando mucho. Es un chico encantador, bueno, y nos aprovechamos de sus cualidades", reconoció.

También destacó la labor del guardameta belga Thibaut Courtois, que podría acabar como Zamora de LaLiga Santander. "Está demostrando que es un portero grandísimo, no me voy a meter si el mejor del mundo o no, yo tengo mi opinión. Estamos contentos de tener a Thibaut, sus números son impresionantes y me alegro. Estamos comprometidos con las cosas que hacemos y Thibaut es nuestro portero. Tener la portería no es nada fácil", concluyó.