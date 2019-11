Zidane: "Bale y James no están lesionados, pero no están disponibles"

Publicado 08/11/2019 14:07:47 CET

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que el galés Gareth Bale y el colombiano James Rodríguez "no están lesionados", pero tampoco están "disponibles", indicando que son ellos los que "deciden si pueden entrenar con el equipo", además de recordar que si todos los partidos son complicados "a lo mejor en Eibar más", donde este sábado (18.30 horas) esperan no repetir la dolorosa derrota de la pasada temporada.

"No están disponibles, lesionados no. Van a ir con la selección; tienen 5 ó 6 días y a ver si están preparados para jugar con la selección o no. No están preparados para jugar en Eibar. No están disponibles porque no han entrenado con el equipo, un jugador que no entrena con el equipo no está disponible", declaró en rueda de prensa.

Sin embargo, el técnico blanco afirmó que el hecho de que no entrenen con el grupo no es una decisión técnica, sino que son ellos los que "deciden si pueden entrenar". "No es decisión técnica. Los jugadores no entrenan todavía con el equipo y por eso no pueden jugar mañana. Van a tener seis días y luego se verá si pueden jugar con sus selecciones. No es técnica. Deciden ellos si pueden entrenar con el equipo", indicó.

Zidane también salió al paso de las declaraciones de Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, que le pidió al preparador madridista que dejase de hablar de Kylian Mbappé, porque con ello trataba de desestabilizar al cuadro parisino y al propio jugador.

"Simplemente dije lo que dijo él un día, que su sueño sería ponerse la camiseta blanca del Real Madrid. Sobre la reacción de Leonardo no tengo nada que decir, puede decirlo como yo puedo decir lo que quiera", aseveró.

En otro orden de cosas, no quiso valorar la posibilidad de que Rodrygo sea titular a partir de ahora. "Somos 25 jugadores y tengo 25 titulares. En cada partido tenemos que elegir y es lo que voy a hacer siempre", dijo, antes de hablar sobre el brasileño y su compatriota Vinicius.

"Son jugadores que tienen un entorno, una familia, que están bien arropados, también por el club. Mi papel es hablar de vez en cuando con ellos. Puedes tener mucha calidad, pero si trabajas puedes mejorar, y más si tienes 18 años, que tienes toda la vida por aprender", apuntó.

También rehusó valorar los problemas físicos que afectan a Marcelo. "No te voy a decir lo que tiene porque no tengo permiso, pero es poca cosa. Estamos un poquito más tranquilos", resolvió, y defendió además al croata Luka Modric. "Su papel va a ser importante. Es verdad que ha tenido molestias que le han impedido jugar con regularidad, pero Modric es Modric, le necesitamos", indicó.

Sobre Karim Benzema y su ausencia una vez más en la selección francesa, Zidane fue crítico. "Él siempre ha querido jugar con la selección francesa. No sé qué es lo que pasa exactamente, futbolísticamente es el mejor, tendría hueco, pero eso no lo podemos controlar nosotros", manifestó.

El técnico marsellés recordó que es "inevitable" que algunos futbolistas se lesionen en el parón con sus selecciones, pero espera que en esta ocasión no sucedan más fatalidades. "En las últimas convocatorias pasaron muchas cosas, pero esta vez espero que no. Espero que vayan y que cuando vuelvan los tengamos a disposición", subrayó.

"TODOS LOS PARTIDOS SON COMPLICADOS, A LO MEJOR EN EIBAR MÁS"

Sobre la marcha del equipo, Zidane explicó que valora "muchísimo" que lleven cuatro partidos sin encajar gol, una mejoría que achaca al trabajo coral del grupo. "La portería a cero significa que todo el equipo trabaja para eso. Cada partido es un mundo y tenemos que repetirlo", expuso.

Y su próxima ocasión para incrementar la racha será Ipurua, donde el curso pasado cayeron por 3-0. "Todos los partidos son complicados, a lo mejor en Eibar más, porque es un campo muy diferente, más pequeño, sabemos la dificultad. No va a ser fácil y lo sabemos", señaló.

"Hemos tenido pocos días para prepararlo. Es un campo diferente y un equipo diferente que en su campo juega distinto. Espero que hagamos un partido como se debe mañana sábado", dijo, antes de concluir valorando la posibilidad de la Supercopa en Arabia Saudí. "Nosotros estamos aquí para jugar, la Federación tomó una decisión y lo tenemos que respetar", finalizó.