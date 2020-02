Zidane: "Duele esta eliminación, pero no va a cambiar nada"

Publicado 06/02/2020 22:01:06 CET

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que la eliminación en Copa del Rey a manos de la Real Sociedad (3-4) "no va a cambiar nada" de cara al resto de la temporada, aunque mostró su "tristeza" por los cuatro goles encajados y la versión ofrecida por su equipo en los primeros 45 minutos.

"El partido me ha dejado mala sensación. Lo hemos intentado hasta el final, pero no hemos podido. Incluso con 1-4 hemos seguido luchando pero delante teníamos a un rival que ha jugado muy bien. Nosotros estuvimos mal en la primera parte. Sobre todo en la presión, muchas dificultades y errores defensivos", reconoció.

"Estoy triste. Cuando se pierde es que algo ha pasado, sobre todo por recibir cuatro goles. Hay que analizar y hay que ver lo que ha ocurrido. Hasta este partido lo hicimos fenomenal y hoy no. Puede pasar, pero no va cambiar nada en lo que ahora nos toca. No cambia nada, vamos a seguir con lo que estamos haciendo", insistió el francés en rueda de prensa.

Además, Zidane admitió que fue un partido "complicado". "Lo peleamos hasta el final con el apoyo de nuestro público, quiero agradecerles su fuerza, pero no pudo ser. Ya tenemos que pensar en el siguiente partido de Liga", dijo sobre el duelo que mantendrán con Osasuna este domingo en El Sadar.

"Duele la eliminación, hay que decir la verdad porque a nadie le gusta la derrota. Sin embargo, no hay más remedio. Pasó y ya está. Ahora tenemos que recuperar el esfuerzo grande de esta noche y las rotaciones van a seguir. La plantilla siempre está metida, estamos todos juntos aquí y al final es un partido malo. Esto no va a cambiar nada", insistió Zidane. "El plan de rotar no lo va a cambiar y lo van a demostrar. Lo que hay que hacer ahora es levantarse y seguir trabajando", agregó.

El técnico francés también defendió el once pese a las numerosas rotaciones. "Cuando pongo un equipo creo que lo puede hacer bien. Es fácil opinar después. No creo que me haya equivocado en la alineación, hay un rival que lo hizo muy bien y nos ha costado. Cometimos errores nosotros que no suele hacer el equipo", apuntó.

Por último, Zidane rechazó "similitudes" con la eliminación de Copa ante el Leganés de hace dos años también en cuartos de final. "Aquella fue a dos partidos y jugamos mal aquí, pero hoy no es el caso. Esto es fútbol y hay que aceptar estos partidos. Ahora hay que levantarse y seguir con fuerza. ¿Casemiro? No hay excusas que valgan. Creemos en lo que estamos haciendo", finalizó Zidane.