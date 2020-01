Zidane esquiva la polémica: "Yo no voy a impedir que Monchi hable"

Publicado 18/01/2020 19:09:13 CET

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha intentado esquivar este sábado las declaraciones de Ramón Rodríguez 'Monchi', director general del Sevilla FC, negando que vaya "a impedir que hable u opine" sobre cualquier jugada polémica del triunfo conseguido por los merengues (2-1), frente a los hispalenses, en la jornada 20 de LaLiga Santander.

"Yo no soy quién para decir si tiene razón o no. Al final, sobre lo que pasa en el campo es el árbitro quien decide. Me parece un poco fuerte, pero cada uno es cada uno. Yo no voy a impedir al director deportivo del Sevilla que hable u opine", ha comentado Zidane en rueda de prensa tras el partido, disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

"Vi la jugada del primer gol suyo. Es un bloqueo claramente, entonces hay falta; el árbitro lo que hace es mirar el VAR y pitar falta. En la segunda jugada, él no pita la mano y sí que hay mano porque también la vi", ha indicado 'Zizou' al respecto.

"Por eso, digo que no entro nunca en valorar o en decir las cosas que pasan en el campo. Eso lo saben quienes están ahí y deciden. Pasará a veces contra ti y a veces por ti. Es una labor complicada, pero son ellos los que deciden. En el bloqueo había falta claramente. Se pueden quejar, pero bueno... no hay que quejarse", ha reiterado sobre el lance entre el sevillista Nemanja Gudelj y el madridista Éder Militão.

Aparte de esa polémica, Casemiro decantó el partido en favor de los blancos. "Dos goles de 'Case' no es algo habitual, me alegro por él. Sabemos que en posiciones ofensivas podemos con cualquier jugador marcar la diferencia. Me alegro sobre todo por el primer gol, que se va desde segunda línea. Contento por su aportación y sus goles", ha insistido.

"Un muy buen Sevilla, seguro, sobre todo en la primera parte. Ahí a nosotros nos ha faltado un poco de piernas. Ya en la segunda parte, estuvimos mucho mejor en presionar arriba. El Sevilla es un equipo al que, si le deja jugar, pues son buenos", ha afirmado.

"Al principio nos ha faltado un poco de todo, pero en la segunda mitad estuvimos mucho mejor y cambiamos el partido. Sabemos lo que debemos hacer, debemos estar convencidos en nuestra presión y sobre todo en nuestro campo. Hay que estar contentos porque hemos dado la vuelta al partido", ha señalado.

Pese a todo, la polémica con el VAR ha vuelto a protagonizar las preguntas de los periodistas. "El árbitro ha hecho lo que tenía que hacer. En la mano, hay mano y no la ha pitado. ¿Y qué tengo que decir yo?", ha dicho Zidane sobre la acción de Munir en el 1-1.

"Entonces, no voy a entrar en eso. Es un partido complicado para todos. Lo que hay que pensar es que jugamos contra un equipo muy bueno, pero que el resultado final es lógico por lo que ha pasado en el campo", ha asegurado.

"El juego de hoy tenía una velocidad superior y hay que estar bien preparados físicamente para eso, trabajamos para eso", ha relatado antes de centrar sus elogios en Luka Jovic. "Es jugador para el presente también, lo podemos decir así. Aún es joven, pero mejora en muchos aspectos", ha manifestado.

"Estamos contentos con todos los jugadores que tenemos, y con los más jóvenes también, que tienen que aprender y hacer muchas cosas en el campo; y estamos en ello para trabajarlo", ha concluido Zidane, cuyo equipo sigue en el liderato de LaLiga.