Zidane: "Estamos donde queremos, pero hay que seguir"

"No creo que el Barcelona vaya a pinchar en Sevilla"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró "muy contento" tras la victoria conseguida ante el Valencia (3-0) en la jornada 29 de Liga y afirmó que están donde quieren estar de cara a las "nueve finales" que restan de campeonato, además de apelar a "seguir" a sus jugadores tras demostrar que están "muy enchufados".

"Sí, estamos donde queremos, pero hay que seguir. Veo al equipo muy fuerte y muy 'metido' físicamente y al final se trata de esto. El comportamiento de todos es buenísimo, incluso de los que no juegan. Son nueve finales lo que tenemos por delante", manifestó Zidane en la rueda de prensa posterior al encuentro (3-0).

El francés, que "sí verá al Barça" este viernes frente el Sevilla desconfía de un pinchazo culé. "Vamos a depender de lo que hagamos nosotros, yo no me meto en la cabeza de otros equipos. Veré el partido del Barça, pero no creo que el Barcelona vaya a pinchar. Ya veremos lo que pasará", añadió el francés.

"Es importante poner las fuerzas en lo que hacemos nosotros, como este jueves ante el Valencia. Es un rival muy bueno, ha jugado con ritmo y hemos tenido que mejorar mucho en la segunda parte para poder ganar. Estamos muy contentos del partido que han hecho todos los jugadores, es una victoria muy merecida", afirmó.

Además, Zidane fue preguntado por el gol anulado al Valencia, una jugada polémica en un ajustado fuera de juego. "El árbitro ha pitado eso, tomó la decisión y ya está. Ha comprobado la jugada en el VAR y es lo de siempre, yo no me meto en estas cosas. Es una labor complicadísima, muy difícil, y al final es lo que ha pitado", insistió.

En otras cuestiones, el preparador merengue se alegró por Marco Asensio, que volvió a jugar diez meses después y marcó el segundo gol del partido. "Ha hecho un golazo, nos alegramos por él y ya sólo el hecho de entrar a jugar era para estar contento, pero el gol significa que está 'enchufado' y que tiene calidad para cualquier cosa", comentó.

Otro de los protagonistas del partido fue Karim Benzema, autor de un doblete. "El segundo ha sido un auténtico golazo, la jugada, cómo remata de volea sin que caiga el balón y lo hace con la zurda, que no es su pierna buena. Me alegro por su gol y me alegro por todos. Van a ser muy necesarios en lo que falta y tenemos que estar preparados".

Por último, Zidane explicó que realizódos cambios, de los cinco posibles, porque es el partido "quién te los pide". "Cada partido es una historia y no por tener cinco cambios voy a hacerlos siempre", además de confirmar que Hazard disfrutó algunos de sus mejores minutos como madridista. "Ha jugado un partido bueno, parece cansado, pero de repente coge el balón y lo hace bien. Tiene mucha calidad, debe seguir así", finalizó.