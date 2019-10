Zidane: "Estoy contento con Bale, no me como un 'marrón'"

Publicado 29/10/2019 14:32:39 CET

Fútbol.- Zidane: "Estoy contento con que Bale esté en el Madrid, no me como un '

Fútbol.- Zidane: "Estoy contento con que Bale esté en el Madrid, no me como un ' - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

"Lo del viaje a Londres está claro: pidió permiso al club y éste se lo dio, y punto", zanjó sobre el permiso al galés

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se declaró "contento" por contar con el delantero galés Gareth Bale en la plantilla del conjunto blanco y explicó que el jugador, que causará baja este miércoles (21:15 horas) en el partido de LaLiga Santander contra el Leganés en el Bernabéu, tuvo permiso del club para viajar "por un asunto personal" a Londres.

"Es un tema personal, ha tenido el permiso del club y punto. No hay historia. Se ha ido porque no está disponible. Nunca habla de marcharse y, cuando puede entrenar y jugar, juega. Jugó muchos partidos y ya está", explicó en una rueda de prensa en la que las preguntas se centraron en las 'ausencias' del galés.

A juicio del entrenador francés, se "dicen muchas cosas" sobre la salud y posible marcha de Bale del Real Madrid. "Nosotros tenemos una buena relación. Es un jugador que está aquí, se esfuerza, se entrena y cuando no está disponible, tiene algo y punto. Al final cuando esté listo es un jugador que está bien y hace bien al equipo. Y cuando no está disponible queremos montar un lío", subrayó.

Respecto al permiso que concedió el Real Madrid a Bale para viajar, junto a su fisioterapeuta personal, a la capital inglesa, explicó que ha hablado con el club directamente y cree que este martes estará ya en Madrid. "Es un tema personal. No puedo decir nada. Es un tema personal y tiene el permiso del club y punto. No sabía que estaba con su fisio. Puede estar con cualquiera", recalcó 'Zizou'.

"SE HA QUEDADO Y ES MEJOR PARA TODOS"

A pesar de que al inicio de curso Zidane indicó que era "mejor para todos" que se marchara del Real Madrid, el técnico blanco argumentó que las circunstancias han cambiado. "Gareth se ha quedado y es mejor para todos. Lo de fuera no ayuda y quieren ponerle contra mí. Es un jugador importante para esta plantilla. Si se queda en enero, dirán que se va en junio. Desgraciadamente siempre se va a hablar de estas cosas. Esta aquí y está contento por estar aquí", aseguró.

En este sentido, consideró que no le importa ser el portavoz de la postura de la entidad. "En este asunto no, es muy simple: ha pedido permiso al club y éste se lo ha dado. No me estoy comiendo un marrón, aunque, a veces, puede ser. No creo que llegue una oferta. Gareth va a ser jugador del Real Madrid. Estoy contento con él", manifestó, defendiendo la profesionalidad de los servicios médicos.

"No sé si está frustrado (por las continuas lesiones). Hay que preguntarle a él. Son asuntos delicados. Cada uno tiene sus derechos, aquí hay gente muy válida, que trabaja muy bien. No le vi quejarse mucho de las personas", destacó.

"RAÚL ENTRENARÁ AL REAL MADRID"

Acerca del parón provocado por el aplazamiento del Clásico hasta el 18 de diciembre por la situación en Cataluña, Zidane dijo que se adaptan al programa. "Tenemos que estar preparados. Mañana tenemos otro partido y sabemos lo que necesitamos hacer para sumar los tres puntos. No estoy pensando en la revancha de la Copa ahora. Los malos partidos forman parte de la vida de un entrenador", resaltó.

Asimismo, se refirió al 25 aniversario del debut con el Real Madrid de Raúl González, jugador con el que coincidió en el campo. "Ya es entrenador. Su cabeza es hacer las cosas como lo está haciendo, despacito y con tranquilidad. Ha sido un jugador importante en este gran club. Está aprendiendo su trabajo con naturalidad y un día, seguramente, entrenará al Real Madrid", auguró.

Por otro lado, no se mostró preocupado por su futuro en el banquillo del club de Concha Espina. "Sé donde estoy, no hay mucho más de lo que hablar. Sé que hay que ganar partidos y los resultados son importantes porque estamos en el Real Madrid. Siempre va a ser así mientras sea entrenador del Real Madrid", reseñó.