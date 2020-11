Zidane: "Estoy preocupado por el calendario, es demasiado"

Zinedine Zidane, head coach of Real Madrid, looks on during the spanish league, La Liga Santander, football match played between Real Madrid and SD Huesca at Alfredo Di Stefano stadium on October 31, 2020, in Valdebebas, Madrid, Spain.

Zinedine Zidane, head coach of Real Madrid, looks on during the spanish league, La Liga Santander, football match played between Real Madrid and SD Huesca at Alfredo Di Stefano stadium on October 31, 2020, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, reconoció que le preocupa el calendario de la temporada, "demasiado" en su opinión para "la salud de los jugadores", pero que lo aceptan y no les "cambia" en su filosofía de intentar ganar todos los partidos, empezando por el de este sábado ante el Villarreal, ante el que no jugará Sergio Ramos, una baja sensible "por su importancia y por lo que transmite".

"No voy a entrar en ese debate, pero es verdad que el calendario es demasiado. Yo pienso en la salud de los jugadores y teniendo los partidos que tenemos, pero no somos sólo nosotros, hay otros muchos equipos que viven lo mismo. Estoy preocupado con el calendario", admitió Zidane este viernes en rueda de prensa.

El francés, que apuntó que los entrenadores "necesitan sentir que se les escucha" en estos temas, incidió en que la gran cantidad de partidos seguidos merman "la salud y el juego". "Para dar buen espectáculo es importante descansar. La recuperación es muy importante y no la tenemos", recordó, aclarando que "es muy difícil" coger buen tono físico. "Pero va a ser así hasta el final. No es buscar excusas, es la realidad, pero es así y no nos cambia en que tenemos que intentar ganar todos los partidos", avisó.

'Zizou' también aseguró que fue "frustrante" ver las lesiones de Sergio Ramos y de Varane con sus respectivas selecciones. "Cualquiera que se lesiona es mala noticia, pero ya está, hoy es otro día. Sabemos que Sergio no va a estar y queremos que se recupere rápido. Rafa va a estar y los demás están pensando únicamente en el partido", remarcó.

Del francés, de todos modos, confirmó que "no está al cien por cien". "No entrenó el jueves y tiene un golpe, pero está comprometido en jugar y eso es bueno", subrayó. Del capitán, recalcó que "siempre" le quiere en el equipo "por su importancia y por lo que transmite" pero consideró que no debe de dejar de ir con España porque "no tiene nada que ver" y tiene que alargar su carrera internacional "hasta que él quiera".

"Es nuestro líder y un jugador importante, lo ha demostrado y lo está demostrando", añadió del de Camas, en el centro de atención también por si renueva o no. "Yo quiero que él y el club estén bien, espero que se arregle rápidamente por el bien de todos", zanjó.

"CADA VEZ QUE JUGAMOS SABEMOS QUE NO PODEMOS FALLAR NI UN MINUTO"

Con todo, Zidane también puede recuperar jugadores que estaban lesionados antes del parón como Carvajal, Nacho o Benzema, además de Hazard, Casemiro y Militao, que dieron positivo por coronavirus, aunque no sabe su estado físico. "No lo sé, no hemos tenido partido, pero los jugadores están preparados y Carvajal y Nacho entrenaron con normalidad", manifestó.

El preparador madridista pidió "hacer grupo" y pensar "sólo" en la visita al Villarreal pese a que esté a días del duelo ante el Inter, clave para el futuro en la Liga de Campeones. "Todos los partidos son importantes porque cada vez que nos toca jugar tenemos que hacerlo bien y no podemos relajarnos ni un minuto porque cada rival te exige mucho", puntualizó.

"Queremos hacer un gran partido", afirmó el francés, que piensa que las dudas sobre su futuro cada vez que el equipo no está bien es algo que "no va a cambiar". "Estamos en el Real Madrid y sabemos la situación. Cada vez que jugamos no podemos ni fallar un minuto, ha sido siempre así, es lo que es este club", sentenció.