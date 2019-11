Zidane: "Hay que mirar lo que Bale ha hecho por el Real Madrid"

Publicado 22/11/2019 14:44:23 CET

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, consideró que se hace "demasiado ruido" con la polémica generada con Gareth Bale y la bandera desplegada con su selección, pidiendo centrarse en "mirar lo que ha dado por este club" el galés, mientras que, por otro lado, celebró, antes de la visita este sábado de la Real Sociedad, que Martin Odegaard esté jugando bien porque eso es "bueno" para el conjunto blanco.

"Considero que hacemos mucho ruido con el tema de Gareth y lo más importante es solo concentrarnos en el fútbol. Cada uno opina una cosa y creo que es demasiado ya. El jugador se ha ido con la selección, ha podido jugar y ahora nosotros le recuperamos. Ha dado mucho al club y solo voy a mirar el aspecto deportivo, no lo que se dice fuera. Fuera hay muchos comentarios y yo no estoy aquí para eso, no me interesa", trató de zanjar Zidane este viernes en rueda de prensa.

El técnico francés señaló que lo importante es valorar lo que el Galés "ha dado por el club", sin mirar más allá en otros aspectos. "La gente que siente el color, que sabe que estamos aquí para el club, la gente que venga al estadio lo valorará. Yo siempre voy a estar con mis jugadores, apoyándoles", aseveró.

"Sabemos lo que nos puede aportar Gareth, tenemos muchos partidos ahora, yo voy a contar con todos mis jugadores. Sabemos que nos puede aportar cosas. Está bien y está de vuelta con nosotros después de su lesión, después de ir con su selección, y ahora está disponible, eso es lo que miro. Está con nosotros y me alegro por el equipo", recalcó.

'Zizou' reiteró que le da igual "lo de fuera". "Ya he hablado con él, como con el resto de jugadores, nos saludamos cada día y hablamos de todo lo que tenemos que hablar", afirmó. "Creo que quiere jugar y que no le gusta que hablemos de él así, cree que es demasiado. Tenemos muchos partidos, y va estar 'enchufado'. Si él está bien y no le pasa nada, es un jugador muy importante. Lo va a demostrar ahora que está bien y voy a contar con él", añadió.

"Cuando tú no puedes expresarte en tu idioma es diferente. Yo le vi muy feliz después del gol de la final de la Champions (ante el Liverpool). Sólo es por el idioma, dentro del vestuario está bien", subrayó en relación a las palabras del de Cardiff diciendo que sentía más emoción jugando con su país que con el Real Madrid.

El Real Madrid se enfrentará este sábado a la Real Sociedad en la decimocuarta jornada de LaLiga Santander, un rival que a Zidane preocupa porque "arriesga mucho". "Le gusta jugar. Va a ser un buen partido, la gente que lo vaya a ver disfrutará", aseguró.

Además, podrá ver de cerca a un Martin Odegaard que está cedido por el Real Madrid. "Creo que está jugando con un equipo muy bueno y le veo muy bien, aportando mucho", opinó. "Por su futuro no vamos a hablar, está bien ahí y eso es bueno para el Real Madrid, aunque no para mañana", aclaró.

Sobre otro joven, pero de su equipo, como Rodrygo, que no jugó en Ipurua pese a su gran partido ante el Galatasaray y cuya progresión "intenta "gestionar de la mejor manera posible", sin ponerle "demasiada presión sobre los hombros".

"Que juegue aquí no debe sorprender a nadie, a lo mejor que juegue un poco más le sorprende a algunas personas, pero ha demostrado su calidad para jugar en este equipo. Debe estar preparado y lo está, forma parte de esta plantilla ampliamente, y aunque tenga 18 años no hay edad para jugar bien al fútbol", aseveró.

"EL PARTIDO IMPORTANTE ES EL DE LA REAL"

El francés se refirió también al duelo del martes contra el PSG. "Me parece bueno que juguemos contra los mejores. Conocemos su potencial ofensivo y es bueno tener claro contra qué equipo vamos a jugar. No tiene ninguna ausencia por lesiones, y me gusta, estamos preparados", advirtió.

De todos modos, puntualizó que el partido "importante" es el de la Real Sociedad. "Si hacemos bien este partido, tenemos más posibilidades de hacer bien el del martes contra el PSG", declaró, sabedor de lo "complicado" que es jugar tras un parón de selecciones. "Nos adaptamos y estamos preparados para este partido que es importante para nosotros", agregó.

Finalmente, el francés, que confesó que solo entrenaría al club blanco en la Liga española, reconoció estar "igual tranquilo" después del fichaje de José Mourinho por el Tottenham y dejó claro que ve "bien" la relación del portugués con Florentino Pérez, al que también alabó. "Me trajo aquí y son casi 18 años que estoy aquí y siempre le voy a estar agradecido", concluyó.