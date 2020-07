Zidane: "Hay mucho ruido, pero el de Villarreal es el partido más difícil"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó que la plantilla blanca está enfocada en el encuentro de este jueves contra el Villarreal, el "más difícil de todos", en el que puede lograr el título de LaLiga Santander, y eludió el "ruido" que rodea la posible celebración de la afición en la plaza de Cibeles.

"Es la prueba más dura porque es la siguiente. Es un rival muy difícil y el partido más difícil de los últimos que hemos tenido. Hay mucho ruido por la celebración, las vacaciones, pero tenemos un partido y punto. Tenemos que enfocar nuestra energía en el partido de mañana, se habla mucho fuera, pero toda la gente que trabaja aquí únicamente está pensando en el partido de mañana", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, Zinedine Zidane continuó con su discurso de prudencia. "¿Vestuario campeón? Campeón, para nada. Lo bonito que tenemos es la energía que metemos en cada día. Es el día a día lo que nos motiva. El resto, no sabemos lo que va a pasar hasta que pasa", comentó.

Con un triunfo contra el 'submarino amarillo' o un empate y otro en la última jornada contra el Leganés, el Real Madrid conquistará su trigésimo cuarta Liga, pero el entrenador francés prefiere no hacer cábalas.

"Prefiero o no prefiero ... Nosotros estamos pensando únicamente en el partido de mañana. Es lo que nos motiva. No tengo que pensar en lograr mañana un empate. Vamos a salir a muerte como siempre, pero el rival va a hacer lo mismo. Tenemos que pensar en concentrarnos en el partido de mañana", recalcó.

El centrocampista belga Eden Hazard "está mejor" y no se ha resentido de sus molestias en el tobillo derecho, y Zidane confía en que siga la próxima temporada. "Hay muchas similitudes conmigo, pero lo más importante es lo que siente y lo que quiere hacer. A los 34 años yo dejé el fútbol, pero Luka seguro que quiere seguir", señaló.

"LOS JUGADORES QUIEREN HACER COSAS GRANDES"

Zidane desveló que la clave para poder lograr esta Liga estaría en el cambio de actitud de la plantilla en el confinamiento por la COVID-19. "Los jugadores llegan a este club y saben lo que es, la ambición que tenemos siempre. Después del confinamiento, los jugadores querían hacer cosas grandes, se veía en los entrenamientos. Entrenaban fenomenal y querían para hacer muchas más cosas después del entrenamiento. Eso te dice lo que es el equipo", indicó.

Se molestó por la pregunta acerca de la posible marcha del delantero inglés Gareth Bale y eludió los rumores sobre el regreso de Jose Mourinho al banquillo blanco. "Nosotros pensamos en el partido de mañana y Bale también. Estamos unidos y pensamos lo mismo. No vas a meter cosas entre nosotros. Gareth, James y yo queremos lo mismo. Tengo la suerte de estar en este club y disfrutar de cada día. Si se dice que no soy bueno, eso no va a cambiar lo que soy yo", señaló.

Destacó el papel del ariete francés Karim Benzema en este curso, aunque no sabe si le alcanzará para lograr el Balón de Oro. "En el fútbol cada uno puede opinar. Para mi, mis jugadores son los mejores del mundo. Hace muchos años que su rendimiento es muy bueno. El Balón de Oro lo gana uno y cada uno opina. Si me dicen si mis jugadores se lo merecen diré que se lo merecen todos", dijo.

Por último, lanzó un mensaje a la afición que no podrá acudir al estadio para una hipotética celebración de Liga. "Pensamos en nuestra afición porque hay mucha gente que lo sigue pasando mal y el fútbol es una manera de olvidar el día a día. Lo que queremos es trabajar para conseguir cosas y pensando en nuestra afición que no puede venir. Espero que esté orgullosa de la plantilla. Hay que seguir hasta el final", sentenció.