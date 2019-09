Zidane: "Hazard está preparado, pero hay que ir con calma"

Publicado 13/09/2019 11:41:27 CET

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que el delantero Eden Hazard "va a estar" disponible este sábado para el partido ante el Levante, aunque deben ir "con calma" con él, además de afirmar que Vinicius es "el futuro" del equipo, y ha resaltado que ahora, con varias semanas con numerosos partidos por delante, empieza "realmente" la temporada.

"Ha estado lesionado tres semanas y ha vuelto hace una semana a los entrenamientos con el grupo. Tenemos ganas de ver a Hazard, pero hay que ir con calma. Él está preparado, y luego seré yo quien decida cómo dosificar los minutos. Tendremos que jugar con Hazard no solo este partido, así que tenemos que hacerlo con cabeza", declaró en rueda de prensa.

Sobre el parón de selecciones y la vuelta al trabajo, Zidane reconoció que es "complicado". "Sabemos la situación; no estamos cómodos, pero es lo que hay. El rival ha tenido 15 días para prepararse. Hoy hay tres que van a hacer solo un entrenamiento. Aun así, creemos que estamos preparados", explicó.

Precisamente, los encuentros internaciones se han saldado con la lesión de Luka Modric. "Creo que cada uno intenta lo mejor para el jugador. Luka ha tenido dos partidos en tres días. No podemos pensar más en eso, espero que se recupere rápidamente. El hecho de que está lesionado y no va a jugar mañana lo tenemos que aceptar", expuso.

"Perdemos a Luka, pero la plantilla es esta, no hay más cambios. Cada uno va a tener su oportunidad. Mañana vamos a salir con once jugadores bien preparados", dijo. "Lo que tengo es esta plantilla, confío plenamente en los jugadores que tengo, el resto no lo puedo controlar", añadió el preparador francés.

Tampoco se mostró preocupado con la cantidad de lesiones que ha tenido el equipo. "Todos los clubes tienen problemas de eso, sobre todo al inicio de la temporada. Al tener muchos internacionales, hay jugadores que no paran nunca. Confío en la gente que trabaja aquí, son los mejores. Espero que después de Luka no tengamos más jugadores lesionados", deseó.

En este sentido, apeló a concentrarse en lo que se avecina las próximas semanas, con el inicio de la Liga de Campeones. "Ahora empezamos realmente, porque en 21 días tenemos 7 partidos. Vamos a tener que jugar con todos y todos van a tener minutos. Tenemos ganas de cambiar el resultado y hacer las cosas bien. Tenemos que demostrarlo en el campo y tenemos muchos partidos para demostrarlo", indicó.

"Sabemos la situación, perdimos puntos ya, pero esto acaba de empezar. Todos los partidos van a ser importantes. Sabemos la importancia de sumar y vamos a hacer lo posible por hacerlo", apuntó, recordando que "la metodología es la misma" que la del año pasado. "Lo que ha cambiado es que han llegado 5 ó 6 jugadores. La gente igual espera más, pero estamos trabajando para hacer las cosas bien", continuó.

"VINICIUS ES EL FUTURO DEL MADRID"

Por otra parte, el técnico madridista afirmó que seguirá confiando en Gareth Bale, un jugador con una "calidad impresionante", a pesar de que solicitó su marcha este verano. "Cuando pasó lo que pasó, cada uno sabía la situación. Él está contento, yo también, el club también y la afición también. Hay que tirar para adelante", señaló.

Así, resaltó que va a "contar con todos" sus futbolistas, y "Gareth es uno de ellos". "No podemos pensar solo en 12 o 13 jugadores, mi filosofía es creer en todos", manifestó. "Aquí somos todos culpables de las cosas que hacemos, estamos en el mismo barco. Queremos cambiar las cosas y lo vamos a hacer, pero lo haremos pensando todos en el equipo", prosiguió.

También salió en defensa de Vinicius. "Tiene la máxima confianza de su entrenador, que soy yo. Tengo 23 jugadores y tengo que contar con todos. Vinicius tiene 18 años y es el futuro del Madrid. Cada cosa lleva su tiempo, cuento con él. A veces no va a jugar, tienen que empezar solo once jugadores. Confío plenamente en Vinicius, dejad de decir que no cuento con él", pidió.

Por último, reafirmó su confianza en el capitán Sergio Ramos. "No voy a contar la historia de Serio aquí. La gente sabe el jugador que es, en España no solo en el Real Madrid. Va a hacer cosas grandes otra vez. Él no se cansa de darlo todo y seguro que es lo que vamos a ver de Sergio", concluyó.