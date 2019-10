Zidane: "Hemos respondido muy bien, estuvimos muy concentrados"

Publicado 22/10/2019 23:56:31 CET

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, celebró que su equipo respondiese "muy bien" sacando la victoria en su visita al Galatasaray, en un partido donde estuvieron "concentrados del minuto 1 al 90, sobre todo defensivamente", pidió no olvidar que Rodrygo "es de la primera plantilla" y elogió que Thibaut Courtois les salvase con 0-0.

"Hemos respondido muy bien en el campo y los jugadores han hecho esfuerzo enorme y se merecen la victoria. Este no es un campo fácil y jugamos con personalidad", señaló Zidane en rueda de prensa tras el partido.

El francés respondió que no estaba "de acuerdo" con que hubiesen empezado despistados y el Galatasaray tuviese dos ocasiones muy claras para haber marcado el 1-0. "Entramos muy bien, fue un inicio muy bueno. Nos crearon dos ocasiones, pero eso puede pasar", comentó.

En este sentido, recalcó que Thibaut Courtois fue "importante" con esas dos paradas. "Nos ha salvado claramente porque no es lo mismo ir por debajo en el marcador", indicó, descartando que esta actuación pueda ser "un antes y un después" para el portero belga.

"Hemos tenido muchas ocasiones, muy claras y con jugadas muy buenas. Me habría gustado marcar el segundo porque habría bajado la presión del rival y con el 0-1 hasta el final pensaban que se podía conseguir. Pero esto también me gusta porque del minuto 1 al 90 hemos estado muy concentrados, sobre todo defensivamente", subrayó 'Zizou'.

Sobre la presencia de Rodrygo en el once, aseguró que no se debía a "nada". "Es de la plantilla y tomé la decisión. Lo ha hecho bien, está entrenando bien y es un jugador importante. Jugando con un 4-3-3 su posición normal es la de extremo derecho. Estamos contentos con su partido", apuntó del brasileño.

"No va a cambiar nada. Rodrygo es de la primera plantilla, no lo olvidemos, puede jugar con el Castilla, pero lo ha hecho con nosotros, lo ha hecho bien y me alegro por él", añadió del delantero, sorpresa en el equipo titular.

Por otro lado, no cree que Eden Hazard pueda estar frustrado por su falta de goles. "Lo importante es crear ocasiones. La que ha tenido normalmente la mete, pero no estoy preocupado y él tampoco, está mejor y va a ir mejor", remarcó del mediapunta, que perdonó el 0-2 enviando contra el larguero la pelota tras regatear a Muslera.

Finalmente, se refirió al liderazgo que está ostentando Karim Benzema. "Le sale con naturalidad, sabe que es capitán. Cada uno debe aportar algo al equipo y él lo está haciendo en el campo jugando, dando instrucciones y animando", sentenció.