Zidane: "Hicimos 'fútbol total', firmo jugar así todos los días"

Publicado 27/11/2019 0:15:33 CET

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró "muy contento" con el "fútbol total" y el "gran juego" de su equipo este martes ante el PSG, pero lamentó el resultado (2-2) después de que los franceses igualaran en el tramo final dejando un cierto sabor a "decepción".

"Ha sido un partidazo del equipo, creo que seguimos creciendo, hay que estar contento con el partido. Luego el resultado es otra cosa y no podemos estar satisfechos por el empate, pero no pasa nada. Lo mejor fue lo que hicimos durante 80 minutos. Firmo jugar así todos los días", manfiestó Zidane en sala de prensa.

"Es una decepción para mí y para los jugadores después de haber hecho este gran partido. Fue el fútbol total, creábamos ocasiones y pudimos haber marcado cuatro o cinco goles. Es un poco cruel, pero lo aceptamos. Me quedo con todo lo bueno de este partido y agradezco al público su apoyo. Yo me he divertido estando abajo, imagino que el resto también", afirmó.

En relación a la crisis vivida hace un mes, con especulaciones sobre su futuro al caer en Mallorca, Zidane recordó que "los jugadores son los mismos que entonces. Estamos trabajando bien, había que tener paciencia. Seguiremos intentando jugar de la misma manera. Lo importante es que estamos en la segunda ronda, ser primero o no da igual", añadió.

Además, 'Zizou' lamentó la lesión de Hazard, que recibió un golpe fuerte en el tobillo y no pudo completar el encuentro. "El partido que ha hecho ha sido espectacular. Le dije que tenía que descansar tres días, vamos a ver, pero espero que sea poco. Lo veremos este miércoles. Es más que un simple golpe, pero espero que sea menor. Ahora mismo no se puede saber", explicó.

En otro orden de temas, el técnico blanco recordó que sigue "enamora de Mbappé" y que "hizo su trabajo" con el 1-2, además de poner el acento en la actuación de Isco y Marcelo. "Lo confirmo, jugaron muy bien los dos. Isco en una posición en la que habíamos cambiado el dibujo, jugando entre líneas lo ha hecho muy bien con Hazard, con Benzema, y buscamos exactamente eso y lo han hecho bien los dos. No sólo ellos, el equipo ha sido espectacular", reiteró.

"No creo que sus cambios hayan podido influir. Se meten en el partido con un error nuestro, que puede pasar, pero no creo que cambiaran el partido. Nosotros estuvimos mucho mejor esta noche, en la ida no, pero hoy sí. Hay que aceptar y estamos contentos con lo que hicimos porque nosotros seguimos creciendo", comentó.

Por último, Zidane rechazó que el empate del PSG llegase porque ya había sustituido a Fede Valverde. "No lo creo y a veces es difícil, está creciendo y juega 'box to box' todo el partido. No creo que haya cambiado porque Fede no estuviese", finalizó el técnico francés, al que "no" le "sorprende" el buen partido de Keylor Navas. "Cuando estaba con nosotros también hacía estos partidos".