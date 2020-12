Zidane: "A Isco no le doy la oportunidad de mostrar el buen jugador que es"

Zinedine Zidane, head coach of Real Madrid, looks on during the spanish league, La Liga Santander, football match played between Real Madrid and Atletico de Madrid at Ciudad Deportiva Real Madrid on december 12, 2020, in Valdebebas, Madrid, Spain

Zinedine Zidane, head coach of Real Madrid, looks on during the spanish league, La Liga Santander, football match played between Real Madrid and Atletico de Madrid at Ciudad Deportiva Real Madrid on december 12, 2020, in Valdebebas, Madrid, Spain - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que quizás no esté dando al centrocampista Isco Alarcón "la oportunidad de mostrar el buen jugador que es", lo mismo que con Marcelo, y ha explicado que "no ha cambiado nada" en estos últimos partidos para haber conseguido tres victorias consecutivas, y que este martes ante el Athletic Club en el Alfredo di Stéfano (22.00 horas) tienen otra ocasión de "mostrar que el equipo está bien y en buena dinámica".

"Isco va a ser un jugador importante. No le doy la oportunidad de mostrar el buen jugador que es. Quiero mucho a mis jugadores, nunca voy a olvidar lo que me han dado", declaró en rueda de prensa, sin querer hablar de una posible marcha del malagueño en el mercado de invierno. "De lo que se habla, no puedo decir nada, porque no lo controlamos", añadió.

En ese mismo sentido, se refirió a la suplencia del brasileño Marcelo. "Es verdad que ha jugado menos. Sabemos el jugador que es, lo que ha hecho y lo que puede dar. Ferland ha jugado muy bien últimamente, pero sé que Marcelo entrena muy bien. Últimamente no ha tenido oportunidad y no es su culpa", indicó.

Además, el técnico francés reiteró que el éxito del equipo solo puede "funcionar" si trabajan "juntos". "Para nosotros, el día a día es lo más importante. Los jugadores saben que cada momento es importante", indicó, asegurando que no han cambiado "nada" desde la mala racha de resultados a las tres victorias consecutivas actuales. "No ha cambiado nada. Trabajamos duro todos los días. Queremos seguir con lo que estamos haciendo últimamente", insistió.

"Mañana vamos a jugar tres puntos más. El otro día contra el Atlético no ganamos nada, solo tres puntos. Queremos mostrar que el equipo está bien, en buena dinámica, sin pensar en otra cosa", dijo. "Los tres últimos partidos no he cambiado mucho, pero es un momento puntual. No vamos a cambiar por cambiar", prosiguió sobre su ausencia de rotaciones.

Por otra parte, el preparador marsellés afirmó que conocen "la dificultad" que entraña esta temporada, marcada también por la pandemia de coronavirus. "Tenemos que ser siempre los mejores, y eso no va a cambiar nunca. Somos buenos y tenemos que mostrar una regularidad", explicó. "De vez en cuanto, hay dificultades. No se gana fácil, y hoy en día, más que nunca. Hace 20 años había un favorito y si jugaba bien, ganaba. Nosotros siempre queremos, pero hay un rival, hay dificultades, y hay que solventarlas", manifestó. "Yo no quiero demostrar nada, quiero hacer mi trabajo de la mejor manera posible. Tengo a jugadores fantásticos", señaló.

Sobre el rival en octavos de Liga de Campeones, el Atalanta, Zidane se limitó a asegurar que le tienen "mucho respeto". "Esto se va a jugar a mitad de febrero. Máximo respeto para el rival, pero lo que nos preocupa ahora es el partido de mañana. Es otra gran oportunidad para demostrar lo que somos como equipo", expuso.

Por último, no quiso entrar en la polémica de la abultada victoria del benjamín blanco por 0-31, y cree que evitar que se produzcan estas situaciones es algo que compete a la Federación. "Lamentablemente, puede ser una cosa una cosa fea, pero no es el entrenador el que tiene que decirle a los jugadores que no tienen que atacar más. Es cosa de la Federación. En basket, cuando hay más de 50 puntos se deja de contar", finalizó.