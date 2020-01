Zidane: "Jovic es el futuro del Real Madrid y va a meter muchos goles"

Publicado 07/01/2020 20:58:45 CET

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, considera al delantero Luka Jovic "una posible opción" para jugar la semifinal de la Supercopa de España ante el Valencia, que se disputará este miércoles en Arabia Saudí, valorando al bosnio como un jugador "muy bueno para el futuro del Real Madrid", que "va a meter muchos goles".

"Luka puede ser una opción para mañana. Lo veréis mañana. Pero es una opción importante. Luka es el futuro, tiene 21 años, hay que estar tranquilo con él, está aprendiendo. No es la primera vez que cambia de país, pero es un niño que quiere aprender mucho. Está trabajando bien y es muy bueno para el futuro del Madrid y va a meter muchos goles. Un jugador mete goles, pero a mí me interesa el jugador en general, completo, que puede ser Luka Jovic", recalcó en rueda de prensa.

Además, el técnico francés destacó que el bosnio quiere "aprender" con el club blanco y se debe ir "poco a poco" con él. "Hace cuatro o cinco meses que está con nosotros, entonces, hay que tener tranquilidad, paciencia. Un jugador necesita paciencia. Es un jugador que nos ha costado, que ha costado mucho al Real Madrid, pero hay que estar tranquilos porque es el futuro", reiteró.

El conjunto de Zidane llega a la Supercopa con las bajas confirmadas de Eden Hazard, Gareth Bale y Karim Benzema, además de Marco Asensio, por lo que jugará con un "equipo diferente", aunque con "la misma mentalidad". "Las sensaciones son buenas, perdemos a jugadores, pero es lo que nos toca ahora y la plantilla es muy larga. Sabemos que los demás están aquí para responder. Estamos preparados para hacer un buen partido", explicó.

"No podemos hacer nada con la ausencia de Karim y de Gareth. Me gustaría tener a todos, a Eden, a Marco Asensio... pero no se ha podido. Ahora nos planteamos el partido de este miércoles y nuestro equipo son los jugadores que estén aquí. Estamos listos para jugar. Es una oportunidad para los demás, a ver cómo jugamos y a quién le toca rendir en el campo", señaló.

En este sentido, el francés afirmó que afronta la competición con una "ilusión tremenda", donde, a pesar de "las dificultades" que presenta un "muy buen rival", intentarán sacar su "mejor versión". "No vinimos a pasear. Es una competición importante y hay que darlo todo. Solo pienso en el partido de mañana. No miro más allá", sentenció.

"Cada partido es un mundo, cada partido es diferente. No es el mismo partido que en Mestalla, es otra competición, es un partido para pasar, todo cambia. Anímicamente estamos bien, contentos, de poder jugar esta competición y vamos a meter toda nuestra energía en el partido de mañana", añadió.

Además, Zidane consideró a los cuatro equipos "favoritos", considerando que necesitará "al mejor Madrid" para afrontar el encuentro ante el Valencia". "Tenemos una semifinal contra el Valencia y para mí es una final. No miro más allá de mañana, por que no hay plan, no sabemos lo que va a pasar", recalcó.

'Zizou' añadió que continuarán siendo "fuertes defensivamente" para poder "atacar bien", como han estado haciendo últimamente, para así reforzar su característica "arma ofensiva". "Tenemos que seguir en esta línea. A nivel ofensivo mañana tenemos que mostrar muchos recursos y es lo que vamos a intentar hacer", subrayó.

"Si nos hacemos fuertes defensivamente y nos hacen pocos goles, tenemos calidad para molestar a cualquier rival. Tenemos que seguir porque cada partido es un mundo, tendremos que sacar nuestra mejor versión para sacar. Tenemos un partido contra un rival muy bueno que también quiere pasar", añadió.

Finalmente, el francés se mostró "contento" de estar en Arabia Saudí, ya que únicamente le interesa el "plano profesional", en este caso, el partido del miércoles. "Estamos aquí para jugar un partido de Supercopa, fuera, pero nos adaptamos. Lo único que haremos será pensar en el partido", aseguró.

"Vamos a jugar una competición importante ara nosotros y es lo que me anima a mí, a los jugadores lo mismo. El plan personal es otra cosa, y estoy aquí para algo profesional. Lo bueno es que nos han recibido muy bien, y nos alegramos del recibimiento de la parte de Arabia Saudí", concluyó.