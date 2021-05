Zidane: "Llega un momento en el que hay que cambiar por el bien de todos"

09 May 2021, Spain, Madrid: Real Madrid coach Zinedine Zidane stands on the touchline during the Spanish Primera Division soccer match between Real Madrid and Sevilla FC at Estadio Alfredo Di Stefano. Photo: -/DAX via ZUMA Wire/dpa

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que "llega un momento en el que hay que cambiar" las cosas "por el bien de todos", dejando en el aire su continuidad como técnico blanco, y ha afirmado que en el partido en San Mamés ante el Athletic tratarán de centrarse en lo que pueden "controlar", sin pensar en lo que haga el líder de LaLiga Santander, el Atlético de Madrid.

"Me fui en 2006 como jugador, luego como entrenador... Parece que me quito la responsabilidad de las cosas o lo dejo porque se complica, y para nada. Lo que hago lo hago a tope, y llega un momento en el que hay que cambiar, pero no solo por mí, por el bien de los jugadores y del club. Hay momentos en los que tienes que estar y momentos en el que hay que cambiar por el bien de todos, no solo el mío", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que aunque a veces está "un poco más serio" sigue disfrutando de su cargo. "Son casi 20 años aquí. Solo puedo agradecer a este gran club que me fichase en su día, porque la historia ha sido muy buena para mí", dijo. "A mí me ilusiona cada día. Aprovecho cada momento porque no sé qué va a pasar en tres años. Cada vez que los veo entrenar, me emociono. Soy un afortunado", confesó.

Todo ello gracias sobre todo a la relación con sus futbolistas. "Siempre ha habido respeto mutuo y total. Como he sido jugador, los jugadores son lo más importante, se tienen que sentir cómodos para hacer las cosas bien. Sabemos dónde estamos, en el mejor club del mundo. Estamos escribiendo algo con este gran club, y eso se quedará para siempre", explicó.

"Quieren luchar, competir, les gusta jugar y entrenar. Hemos tenido muchas dificultades, lesiones y cosas raras. Es un equipo que no ha dejado de trabajar. Quizás destacó más el trabajo este año, me alegro por lo que están haciendo", apuntó. "Estoy muy orgulloso del equipo, de la plantilla y de los jugadores. Nunca hemos dejado de trabajar. Lo han dado todo, lo están dando todo, y eso para un entrenador es la hostia", confesó.

El técnico francés, que confirmó que Marcelo estará disponible para el duelo, destacó también la química que existe entre sus jugadores. "Lo importante es la química entre los jugadores, y aquí hay mucha. No parece, porque vosotros sois muy críticos con los jugadores cuando no marcamos, pero hay mucha calidad", expresó.

Ademñas, entiende "perfectamente" que algunos puedan estar decepcionados por la falta de minutos. "Los jugadores siempre quieren jugar. Los que tienen más nombre, cuando no juegan están molestos. Respeto a todos los jugadores, pero yo tengo que gestionar a 25 jugadores. Cuando se metan un día a entrenadores, les pasará lo mismo. Siempre los he respetado. Saben que todos van a ser útiles y van a aportar esta temporada", manifestó.

Sobre el duelo ante el Athletic Club y las opciones de seguir vivos en la lucha por el título, aseguró que van a "intentar entrar bien en el partido y competir los 90 minutos". "No va a cambiar nada de lo que tenemos en nuestra cabeza. Tenemos que mirar lo que nosotros podemos controlar. El resto, no sabemos. Lo importante es seguir sumando y queremos sumar los tres puntos. Vamos a jugar contra un rival muy bueno y que lo está haciendo muy bien este año. Vamos a intentar darlo todo mañana", advirtió.

"Mañana vamos a jugar, faltará el último partido, y puede pasar de todo. No veo más allá del día a día. No veo el pasado ni el futuro, veo el presente, a tope", resaltó. "Llegamos en muy buenas condiciones después de ganar el jueves. Estamos preparados para los dos últimos partidos, no tengo ninguna duda. No tenemos todo en nuestras manos, pero sabemos que podemos hacerlo", finalizó.