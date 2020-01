Zidane: "Lo que me interesa es darlo todo, creer en lo que hacemos"

Publicado 12/01/2020 23:36:14 CET

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró "contento" por llevarse la Supercopa de España, para lo que fueron a Arabia Saudí, ante el Atlético, en una final sufrida donde sacaron su ADN de "darlo todo" y "creer" en lo que hacían.

"Vinimos aquí para ganar este trofeo. Ha sido una semana complicada y muy trabajada como este partido, sufrimos, hemos visto una gran final. El rival jugó muy bien y es un trofeo más, hay que felicitar a todos los jugadores. Nosotros creemos hasta el final, sabemos que podemos conseguir el trofeo pese a la dificultad", dijo en rueda de prensa.

El cuadro blanco se apuntó la victoria en los penaltis del King Abdullah de Yeda, con una jugada que será muy recordada, la roja que sacrificó Valverde para evitar una clara ocasión de Morata al final de la prórroga. "Lo ha hecho bien, había que hacer eso, se ha disculpado con Álvaro. Fede se ha ganado el trofeo del MVP, es su trofeo, pero es también un trofeo de todos. Todos lo dan todo", afirmó.

"Siempre he dado todo en el campo, he ganado muchas cosas como jugador y me está pasando como entrenador, pero primero hay que felicitar a los jugadores porque son ellos los que luchan en el campo. Esto también es el ADN del club. Yo como los jugadores lo que me interesa es darlo todo, creer en lo que hacemos. Cuando crees en lo que haces puedes conseguir muchas cosas con trabajo y humildad", añadió.

Zidane, que también tuvo palabras para Thibaut Courtois, recordó que la temporada sigue. "Hay que estar contentos con este trofeo pero es muy largo, quedan muchas competiciones", terminó.