Zidane: "Necesitábamos una victoria así"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se congratuló del abultado triunfo conseguido ante el Leganés (5-0) en la undécima jornada de Liga y admitió que necesitaban "una victoria así" aunque explicó que no fue el mejor partido de la temporada.

"No creo que sea el mejor partido de la temporada, era importante, empezamos muy bien con esos dos goles y nos ha facilitado el desarrollo. Estoy contento con el resultado, marcando cinco goles, portería a cero, hay que estar satisfecho de lo que hemos conseguido en los 90 minutos", resumió Zidane en rueda de prensa.

"A lo mejor son los cinco goles, llevábamos tiempo sin hacerlos y por eso decís que es el mejor partido del año. Hay que estar contentos. Cada uno puede opinar, pero para mí no es el mejor partido de esta temporada. Vigo o Estambul fueron mejores. En todo caso, necesitábamos una victoria así", añadió el francés.

Preguntado por la aportación de los jóvenes, Zidane lo tuvo claro. "Cada miembro de esta plantilla aporta algo al equipo. Cuando te tocan minutos tienes que aprovecharlo y hoy lo han hecho así. Valverde -si juega es por algo-, siempre lo ha demostrado. No es futuro, ya es el presente. Está teniendo minutos y lo está haciendo bien. Su calidad me impresiona, físicamente es bueno y rápido, y es muy contundente", subrayó.

"También Rodrygo y Jovic, que lo necesitaba, ha sido un gran gol. Es un goleador, le gusta y siempre busca el gol, pero no lo había conseguido hasta hoy. Y Rodrygo también aporta muchísimo y lo está haciendo muy bien", agregó Zidane ante los medios.

"BALE PUEDE IRSE CINCO MINUTOS ANTES"

Además, el técnico merengue aseguró que habló con Bale a su vuelta de Londres, donde ha acudido para tratarse de su lesión, y dijo que le vio "en el vestuario", antes de ser repreguntado por su salida del Bernabéu esta noche cinco minutos antes de que acabara el partido. ¿Que si tiene permiso para irse? Sí, yo creo que sí, puede irse a casa cinco minutos antes".

Por otro lado, Zidane justificó la ausencia de Vinicius, con el que "no ha pasado nada" y alabó una vez más a Benzema. "Vinicius es un jugador como los demás, le ha tocado salir de la convocatoria. Lo que hay que pensar es que el año pasado no estaba Eden Hazard. Voy a contar con él, lo sabe (...) Y Benzema sí tiene el reconocimiento de mucha gente. Más allá del gol, lo que más me gusta es que se asocie con los demás", sentenció Zidane.

Por último, el entrenador blanco defendió el papel de Isco, que volvió a disputar unos minutos: "Le veo muy motivado, está trabajando mucho para coger ritmo, está metido en el grupo y cuando tiene minutos los aprovecha. Le veo bien", finalizó Zidane.