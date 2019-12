Zidane: "No creo que Hazard se tenga que operar"

Publicado 10/12/2019 19:05:39 CET

"No me gusta jugar amistosos, el Madrid siempre se juega su imagen"

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que la lesión del delantero belga Eden Hazard está "controlada" y podría estar listo "en una o dos semanas", por lo que en principio descarta que tenga que someterse a una operación, y ha apelado a mantener la concentración ante el Brujas, al que se enfrentan este miércoles en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, ya que para el cuadro blanco no hay "amistosos" y siempre se juega su "imagen".

"No creo -que tenga que operarse-, pero tampoco lo sé exactamente. Sí puedo decir que la lesión que tiene está controlada, y espero que sea menos de lo previsto. Hablan de una semana, de dos, y ahora lo importante para él es tener paciencia. No es un momento bueno para él y para nosotros, pero espero que vuelva pronto", declaró en la rueda de prensa previa en el Estadio Jan Breydel.

Por otra parte, el técnico francés advirtió que sus jugadores estarán motivados para el duelo en tierras belgas, a pesar de que ya no se jueguen nada. "Es un partido de 'Champions', el último, y queremos hacer buen partido de fútbol, nada más", apuntó. "Espero un partido muy difícil. Juegan por el tercer puesto. Es un partido de 'Champions', no un partido amistoso. Saben jugar bien al fútbol", prosiguió.

"Económicamente se sabe. No me gusta hacer partidos amistosos, y mañana es un partido de 'Champions'. El Madrid se juega su imagen, queremos seguir con nuestra buena dinámica, y pasa por jugar bien y hacer las cosas de verdad. Si no pensamos así, mal", continuó.

El preparador galo también habló de cómo gestionará los minutos de Casemiro, que está a una amarilla en Liga de perderse el Clásico. "Sabemos lo que hace Casi, es un jugador que jugó muchos minutos. Un entrenador tiene que elegir y pensar en el partido concreto. Sabemos la importancia de Casi. Todos tienen muchos minutos, y hay que meter dentro de eso los que han tenido en la selección", indicó.

El duelo, además, podría servir al delantero francés Karim Benzema para tratar de alcanzar a Raúl como tercer máximo goleador de la competición continental. "Seguramente a Karim, como tiene ambición, se le puede pasar por la cabeza. Tiene que estar y mañana veremos cómo empezamos el partido. Karim siempre quiere estar con el Madrid y siempre quiere jugar", manifestó.

En otro orden de cosas, no quiso opinar sobre la concentración convocada por la plataforma Tsunami Democràtic para el 18 de diciembre, día en que se celebrará el Clásico ante el FC Barcelona. "Yo no sé nada de eso. Es el partido de mañana el que me interesa, es lo único que está en nuestra cabeza. El resto, ya vendrá y tendremos tiempo para pensar en eso", dijo.

"Hay cosas que no se pueden controlar, lo que podemos controlar es el fútbol. Hay muchas opiniones y ahí no me meto. Esto ya vendrá", añadió, antes de negar que tuviese miedo alguna vez en un estadio. "Cuando empieza el partido nunca me ha pasado eso. Miedo a jugar cuando estamos en el campo, nunca", reiteró.

Por último, valoró las palabras de Sergio Ramos, asegurando que deberían hacer un Balón de Oro solo para Messi y Cristiano Ronaldo y otro para el resto. "(Yo estaría) Con el resto. Han ganado uno cinco y el otro seis, yo no tengo nada que ver con ellos", concluyó.