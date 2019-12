Publicado 18/12/2019 22:41:16 CET

Fútbol.- Zidane: "No pudo ser por el gol, pero estoy contento y orgulloso"

BARCELONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que se va del Clásico del Camp Nou "contento y orgulloso" de la actuación de sus jugadores, a los que sólo les faltó acierto de cara a gol en un duelo en el que cree que dominaron al rival y tuvieron el balón, algo difícil de conseguir en el feudo blaugrana.

"Lo hicimos bastante bien, al final no se pudo, sólo por el gol. El partido son 90 minutos, no se ha podido marcar, pero estoy contento y muy orgulloso de mis jugadores", aseguró en rueda de prensa.

Zidane celebró tanto la actitud de sus jugadores como el hecho de haber gozado de más ocasiones de gol que el Barça. "Este es un campo complicado. No es un equipo cómodo, el Barça, cuando vas a por el partido. Lo más importante es tener ocasiones de gol y juego, y lo hemos tenido, ya está", comentó.

"No hemos podido marcar en ese tramo final. Tenemos que seguir porque estamos bien, y tengo que felicitar a los jugadores. Normalmente metemos muchos goles, hoy no se ha podido, nos ha faltado acierto pero hay que estar contentos. No estoy contento por los jugadores, que hicieron un grana esfuerzo, pero tienen que estar contentos de lo que han hecho", recalcó.

El técnico blanco, que no quiso comentar una posible acción de penalti sobre Varane, aseguró que este partido pudo haber sido suyo. "Había sitio para ganar, hoy con el partido que hicimos. Lo importante es nuestra actitud, lo que hicimos en los 90 minutos, presionando en campo contrario y quitando la posesión a este Barça, que no le gusta correr detrás del balón", expresó.

"Bale ha demostrado que es un jugador importante, no ha marcado porque estaba en fuera de juego Mendy, por poco. Me hubiera gustado que hubiera marcado, no ha podido ser. Pero su partido ha sido muy bueno, que siga en esa línea", comentó sobre el galés, cuyo gol fue anulado.

"En imagen sí salimos reforzados, sabemos lo que tenemos que hacer. Pero en los dos partidos, por lo hecho, a los jugadores les sabe a poco. Hay que seguir, de vez en cuando no se puede, pero estamos bien en todo, en actitud y en juego. A veces hay partidos en que no metes y hay que aceptarlo", comentó sobre los empates en Mestalla y en el Camp Nou.

Por último, sobre todo lo que rodeó al partido y las acciones de la plataforma 'Tsunami Democràtic', dejó claro que ganó el fútbol al no suceder nada dentro del terreno de juego. "Todo salió bien para el Madrid y para el Barça, para el fútbol. Todos podemos estar contentos", argumentó.