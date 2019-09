Zidane: "Nos ha faltado mucha intensidad"

Publicado 18/09/2019 23:27:19 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, aseguró que les faltó "mucha intensidad" en la derrota ante el PSG (3-0) en la primera jornada de la fase de grupos de la 'Champions', además de admitir que no estuvieron "a la altura" en su visita a la capital de Francia.

"Nos ha faltado mucha intensidad, es complicado jugar a este nivel de competición cuando falta algo. Cada balón dividido era suyo. Lo resumo, sobre todo, en eso. La intensidad hay que sacarla, sabemos de la dificultad de este equipo. Entramos bien en el partido, pero luego nos han faltado muchas cosas", resumió el francés.

"Hemos tenido dos ocasiones y fueron dos goles, pero han anulado los dos. Aún así, es muy poco, a veces podemos decir que hemos tenido muchas y no hemos marcado, pero hoy no ha sido así", manifestó el técnico merengue en declaraciones a Movistar.

Además, Zidane dijo que no deben "pensar más allá". "Es un mal partido para nosotros, ellos han estado mejor, hay que admitirlo. No nos ha sorprendido el PSG, no hemos estado a la altura. Ellos jugaron un partido muy bueno", insistió.

Por último, preguntado por la visita a Sevilla este domingo, 'Zizou' explicó que "todos los partidos son importantes". "Ahora sabemos que tenemos que pensar en el próximo partido. La 'Champions' es una competición que acaba de empezar, no estamos contentos, pero a pensar en el próximo", finalizó.