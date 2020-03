Zidane: "Nos ha faltado todo, nuestro peor partido de la temporada"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, lamentó ver el "peor partido de la temporada" de su equipo este domingo en el Benito Villamarín, en una derrota que además les costó el liderato de LaLiga Santander, donde les faltó de todo para hacer frente al Betis.

"Es un partido que perdemos nosotros, ha sido un mal partido. Ni la primera ni la segunda parte, al final hemos hecho muchos errores, muchas pérdidas de balón. Cuando tú no estás a tu nivel se complican las cosas, nos ha costado", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

El técnico blanco no pudo salvar nada de la derrota (2-1) que dio el liderato al FC Barcelona. "Nos ha faltado todo. Podemos hablar de nuestro peor partido de la temporada. Hoy nos ha faltado energía, juego, posesión de balón, agresividad, es un mal día, puede pasar. El responsable soy yo. Ahora no hay que volverse locos, pero no podemos estar contentos con el partido que hicimos", afirmó.

"No hay explicación. Entramos mal, siempre hay dos partes, la primera puedes empezar mal, pero siempre tienes 45 minutos para cambiar un poco y hoy no se ha podido. No tengo explicaciones ahora mismo, nos ha faltado un poco de todo", añadió.

"Vamos a seguir, soluciones hay. Hasta ahora hicimos una buena temporada, hay cosas buenas y cosas malas, pero creo que podemos sacar esto adelante. Hoy es una lástima, no merecimos ganar, eso está claro. Hay que analizar todo el partido", insistió.