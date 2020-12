Zidane: "Nunca he pensado que sea intocable"

01 December 2020, Ukraine, Kharkiv: Real Madrid coach Zinedine Zidane stands on the sidelines during the UEFA Champions League Group B soccer match between FC Shakhtar Donetsk and Real Madrid CF at Metalist Stadium. Photo: -/Indira via DAX via ZUMA Wire/d

01 December 2020, Ukraine, Kharkiv: Real Madrid coach Zinedine Zidane stands on the sidelines during the UEFA Champions League Group B soccer match between FC Shakhtar Donetsk and Real Madrid CF at Metalist Stadium. Photo: -/Indira via DAX via ZUMA Wire/d - -/Indira via DAX via ZUMA Wire/d / DPA

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, afirmó este que "nunca" se ha visto "intocable" en el conjunto madridista y que está con energía para sacar adelante la situación "seguramente más difícil" que ha vivido al frente del equipo, y confesó que cuenta con el apoyo "del club y de todos".

"Nunca he pensado que sea intocable, ni de jugador, ni de entrenador ni como persona. Estoy aquí para vivir algo hasta el último momento", subrayó Zidane en rueda de prensa, donde dejó claro que se ve "fuerte para encontrar las soluciones" en el que "seguramente" sea el momento "más difícil" en su etapa en el banquillo. "Pero no pienso en esas cosas, pienso en lo positivo", advirtió.

El francés remarcó el apoyo que ha recibido del club y del vestuario en este delicado momento. "Sí, completamente, del club y de todos", aseveró. "No puedo estar contento cuando perdemos un partido ni los jugadores, pero sabemos donde estamos y es una suerte enorme, como el pelear por este club, que es lo que voy a hacer hasta el último día, y también los jugadores", apuntó.

"El jugador quiere competir y jugar, siempre me han demostrado su cariño, pero no es lo más importante. Juntos vamos a sacar adelante esto. He sido jugador y entrenador y sé la historia que tengo con este club, y los jugadores también y sólo quieren darlo todo en el campo. A veces, no salen las cosas y son ellos los primeros que no están contentos, y nos olvidamos de eso. Tenemos que juntarnos todos y creo que así vamos a sacar esto adelante, seguro", añadió.

En este sentido, no quiso hablar sobre las informaciones sobre su futuro. "No me molesta, es la vida, mi cargo es eso", replicó. "Cuando no ganas es normal que haya críticas, pero no va a cambiar lo que pienso de mis jugadores y de mi trabajo", expresó.

El preparador madridista reiteró que conoce como está "la situación" actual, pero que han tenido otras "similares", y aseguró que el deseo de su equipo "es intentar competir". "Ante el Sevilla tenemos otra oportunidad para cambiar el 'chip' y mostrar lo que somos. Confío mucho en mis jugadores y eso es lo más importante", indicó.

"El partido más importante es el de mañana, no podemos pensar en el otro (Borussia). Tenemos que hacer un gran partido ante un rival muy bueno y eso es lo que nos gusta, partidos donde tenemos que competir", apuntó sobre si el vital duelo del miércoles en la Liga de Campeones les podría despistar.

Para el partido ante el Sevilla, no aventuró si podrá contar con Sergio Ramos o si se le reservará para la Champions. "No vamos a arriesgar nada con Sergio, no quiero a un jugador que juegue con una molestia y que se haga más daño", zanjó.