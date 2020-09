Fútbol.- Zidane: "Nunca he tenido problemas con Bale y no ha sido un peso"

Fútbol.- Zidane: "Nunca he tenido problemas con Bale y no ha sido un peso" - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que el fichaje de Gareth Bale por el Tottenham "no está hecho" y que todavía están abiertas las negociaciones, además de negar que el galés fuera "un peso" para él estos últimos años y que tuvieran problemas, y ha afirmado que el equipo está "preparado y con ganas" de empezar LaLiga Santander este domingo ante la Real Sociedad en el Reale Arena.

"Hay negociaciones, está en Londres. Son cosas que puedan pasar por distintas circunstancias. No está hecho, no puedo decir más. No hemos tenido problemas, no ha pasado. Lo que ha hecho nadie lo va a discutir. Si hay un cambio solo puedo desearle lo mejor", señaló en la rueda de prensa previa al duelo ante los donostiarras. "Gareth es un jugador nuestro y el tema se tiene que cerrar", añadió.

En este sentido, el técnico madridista explicó que en la posible marcha ha sido decisiva la decisión del jugador. "Sabemos el jugador que es y lo que ha hecho en siete años en el Real Madrid. También está lo que quiere hacer el jugador, y yo no puedo entrar en ese asunto. Ha sido espectacular", apuntó.

"La vida es así, hay que aceptar las cosas. Ahora estamos otra vez con este tema. Lo más importante es lo que quiera hacer el jugador. Hay que hacer las cosas juntos, y, al final, es el jugador el que elige", señaló. "No hablé con él. Lo que ha hecho aquí lo ha hecho fenomenal, no hay que discutir de estas cosas. Ha ganado muchas cosas en el Real Madrid. Ha demostrado sus cualidades. Ahora vamos a ver lo que pasa", expuso.

Además, negó que la marcha del galés suponga quitarse un peso de encima. "Nunca he tenido problemas con Bale y no ha sido un peso. Hemos tenido dificultades, porque a lo mejor no se jugó como debería, pero no me voy a quitar un peso. Somos 25 jugadores, siempre voy a contar con todos, y lo más importante es que los jugadores compitan", insistió.

"ODEGAARD HA CAMBIADO, ES UN JUGADOR DE CALIDAD"

En otras cosas, Zidane, que aseguró que "puede pasar de todo hasta el 4 de octubre", cuando se cierra el mercado de fichajes, mostró su confianza en el noruego Martin Odegaard, que regresa tras su cesión en la Real Sociedad. "Es un jugador de calidad, que puede aportar al equipo. Los jugadores que pasan por el Real Madrid son los mejores. Puede ser importante en esta plantilla", dijo.

"Ha cambiado. Su trayectoria ha sido fenomenal, ha ido a más. El año pasado con la Real Sociedad hizo una gran temporada. Es un jugador más hecho", continuó. "Ha tenido molestias, pero está bien, perfectamente. Sé que tengo a los mejores así, siempre ha sido así, y voy a contar con todos. Martin, como los demás, está preparado", añadió.

Sobre el belga Eden Hazard, reconoció que está "mejor" físicamente. "Lo que queremos, y él el primero, es que esté al 100%. Empezamos una temporada y él lo que necesita es estar al 120%. Queremos que los jugadores estén preparados para eso", afirmó, para pasar a hablar de Marco Asensio. "Está mejor de la lesión, entrenando aparte. Es un proceso normal. Ha tenido un susto con la selección y esta mejor. Precaución y poco a poco. Cuando esté totalmente listo para entrenar, volverá con nosotros", aclaró.

También deseó suerte al lateral Sergio Reguilón en el Tottenham. "Felicito a Reguilón por la temporada que ha hecho. Ha sido un jugador del Real Madrid y ha tenido la oportunidad de jugar en el Tottenham. Tenemos dos jugadores por cada puesto, tengo dos laterales y no puedo tener tres. Lo que podemos hacer es desearle a Reguilón lo mejor posible porque ha hecho una gran temporada con el Sevilla y se merece jugar con el Tottenham", indicó.

Por otra parte, el preparador blanco aseguró que el equipo se ha preparado "muy bien" para el inicio de LaLiga Santander. "Hemos tenido tiempo para empezar preparados LaLiga, tenemos ganas. El equipo esperaba que empezase LaLiga. Estoy contento de poder volver a jugar, porque sabemos la situación, hay gente que lo pasa mal y nosotros somos afortunados de poder jugar al fútbol", subrayó.

Ahora, tendrán la oportunidad de revalidar el título. "Nos preparamos para eso. Sabemos lo que nos jugamos cada año, desde el primer día nos tenemos que preparar para ganar. Si jugamos como equipo como el año pasado tras el confinamiento, tendremos la oportunidad de conseguir cosas. Es el día a día. Conocemos la dificultad de esta liga, cada año es más difícil", advirtió.

Por último, afirmó que la Real Sociedad es "un equipo muy bueno". "Juega bien al fútbol, no para de correr. Anoeta es un campo difícil, pero estamos preparados para eso. Estamos contentos de poder debutar en LaLiga en un campo complicado", finalizó.