Fútbol.- Zidane: "Nunca me voy a meter con el tema de los árbitros"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, dejó claro que no piensa meterse en la polémica arbitral, que este sábado apareció con los blancos pidiendo un penalti, y describió un buen partido de los suyos, con la salvedad de no acertar en el 0-0 contra el Betis.

"Nunca me voy a meter con el tema de los árbitros. Vi la mano pero es interpretación del árbitro. El criterio es el del árbitro, porque no ha consultado ni el VAR. Hay que respetarlo, no va a cambiar nada. Sabemos lo que pasó porque yo vi la mano, pero luego hay que respetar lo que dice el árbitro", dijo.

El técnico francés respondió así a las dos primeras preguntas en rueda de prensa, referentes a una mano de Feddal dentro del área que el colegiado no consideró penalti. Además, al técnico galo le recordaron las polémicas contra el Mallorca. Sin embargo, Zidane se quedó con lo visto en su equipo.

"No hay que mirar mucho por ahí. Hemos hecho un buen partido, sobre todo la primera parte. La actitud muy buena hasta el final, nos ha faltado claramente el gol. Es una lástima, pero hay que seguir. El otro día marcamos cinco goles y todos los días no vamos a marcar cinco goles", afirmó.

Zidane lamentó la ocasión fallada de alcanzar el liderato pero recordó lo apretada que está LaLiga. "No estamos fallando o todo el mundo falla. Estamos arriba, con dos o tres equipos, y significa que no lo estamos haciendo mal. Perdemos oportunidad de sumar de tres pero me quedo con lo positivo. También hay un rival y la segunda parte nos han metido ellos en dificultades", indicó.

El preparador blanco justificó su opción de casi repetir once y también la salida del Bernabéu antes de que terminara el partido de Bale y James, quienes no estaban convocados. "Los dos estuvieron antes del partido para animar a los demás, eso es lo más importante", finalizo.