Zidane: "Perdemos dos puntos y el esfuerzo ha sido tremendo"

Publicado 17/02/2020 0:06:43 CET

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, lamentó "perder dos puntos" este domingo pese al "esfuerzo tremendo" de sus jugadores en el 2-2 que dejó el gol de Santi Mina a cinco minutos del final, un partido ante el RC Celta que le dejó motivos de "satisfacción".

"Perdemos dos puntos en casa con el esfuerzo que hicimos, de volver al partido después del gol que nos metieron, no es fácil. Es un buen equipo que no se merece seguramente estar en la tabla donde está", dijo en declaraciones a Movistar Plus tras la jornada 24 de LaLiga Santander.

"Al final, dolorido por los dos puntos perdidos porque el esfuerzo ha sido tremendo y faltando cinco minutos, a veces podemos discutir de un error nuestro pero ha sido un pase de Suárez fenomenal", añadió, elogiando también a un Celta que no se rindió.

Zidane destacó el trabajo de su equipo a pesar de encajar dos goles en pocas más ocasiones del rival. "Es difícil, como siempre, 90 minutos, cada tres días, estar siempre metido. El primer gol hacemos un error en dos fases pero no siempre puedes defender muy bien. En línea general no lo estamos haciendo mal", apuntó.

"Los cambios siempre después del partido se pueden discutir. Es verdad que perdemos dos puntos después del partido que hicimos, siendo mejor en todo en la segunda parte, pero hay satisfacción de cosas que hicimos", añadió.

Además, el técnico de los blancos valoró de manera positiva la aportación de Bale pero se detuvo más en el regreso de Hazard tras casi tres meses de lesión. "Contento porque jugó 70 minutos, era el plan jugar lo máximo posible y lo ha hecho bastante bien", finalizó.