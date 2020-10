Zidane: "Mi plantilla tiene mucho talento y corazón"

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que a pesar de las lesiones de Dani Carvajal y Álvaro Odriozola, que dejan al equipo sin laterales derechos, "no" está "preocupado" por ello, ya que su plantilla tiene "mucho talento y corazón", y ha advertido del peligro del duelo frente al Levante este domingo en el Estadio de la Cerámica (16.00 horas).

"Tengo flor de estar aquí, aprovecho cada día que tengo. Siempre he sido positivo, no veo las cosas de manera negativa aunque se pongan complicadas. No nos gusta tener jugadores fuera por lesiones, pero nos toca de vez en cuando y hay que aceptar la situación. Lo que nosotros no vamos a hacer es buscar excusas. Mi plantilla tiene mucho talento, pero no me olvido de que tiene mucho corazón. Las cosas se pueden poner de vez en cuando difíciles, pero nosotros juntos podemos sacar adelante cosas muy bonitas, a pesar de las dificultades", declaró en rueda de prensa.

Además, "no" está preocupado por ello. "Preocupado no. No me gusta, porque prefiero tener a todos mis jugadores, pero son cosas que pueden pasar. Tenemos que tener paciencia. Cuando uno se lesiona, es el peor momento. Vamos a seguir adelante", dijo. "No estamos contentos con lo que les pasó a 'Odri' y a 'Carva', pero son cosas que pasan, y tenemos que recurrir a otros jugadores, no podemos buscar excusas", reiteró.

Por otra parte, el técnico francés rehusó hablar de las críticas al equipo por su juego ante el Real Valladolid. "Intentaremos hacerlo bien, de la mejor manera. Lo que podemos controlar es estar unidos y fuertes. Cada vez que hay un poco de dificultad en nuestro juego, cuando nos meten un gol... se habla mucho. Debemos unirnos y seguir adelante", subrayó.

Ahora les espera "el tercer partido fuera". "No es el campo del Levante, pero es un rival muy difícil. El año pasado tuvimos un partido duro ahí. Tenemos que hacer un buen partido los 90 minutos, y seguramente tendremos dificultades, pero estamos preparados", insistió.

Una vez más, el preparador madridista reiteró la importancia de las rotaciones. "Para ganar trofeos, necesitamos a todos. Antes había 35 partidos, ahora son casi 60. Siempre hablo con mis jugadores. Un jugador siempre quiere jugar, a lo mejor no entiende las cosas", afirmó. "Las rotaciones son mi forma de pensar, por el bien de la plantilla y de la dinámica de entrenamientos, para que estén comprometidos en lo que yo quiero", añadió.

En cuanto al estado de forma de Eden Hazard, es "positivo". "Es una lesión muscular por haber trabajado mucho para volver. Está bien y ojalá que esto siga así", aseguró, antes de hablar de Isco Alarcón. "Lo que quiere Isco es jugar. Tiene un carácter que le hace no tener miedo a nada, me gusta. Lo de la selección no sé, él quiere demostrar lo que vale y jugar bien", expuso.

Sobre Marco Asensio, apuntó que es "un jugador importante". "Lo que tiene que hacer es recuperarse al cien por cien, y eso es lo que está haciendo. Está preparado para hacer un gran año, estoy convencido. Marco tiene gol y sabemos sus recursos; es un jugador muy vertical y le pido que juegue con sus cualidades. Quiero que cada vez que juegue busque el gol", explicó.

Por último, Zidane reconoció que le gusta el centrocampista del Olympique de Lyon Houssem Aouar, del que asegura que algún día podría vestir de blanco. "De este jugador no tengo ninguna duda, es un grandísimo jugador. A lo mejor algún día podría jugar en el Madrid, pero ahora mismo tenemos esta plantilla", concluyó.