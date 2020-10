Zidane: "En los primeros 15 minutos de la segunda parte pudimos meter el 0-2 y habría sido otro partido"

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, dejó claro que el sufrimiento que tuvieron en la segunda parte de la victoria contra el Levante forma parte de que "hay un rival también que tiene sus momentos buenos", pero advirtió que de haber metido una de las muchas ocasiones que tuvieron al inicio de la segunda parte se habría visto "otro partido diferente".

"Esto es el fútbol, hay un rival también, que tiene sus momentos buenos y fuertes en el partido y es normal. Empezamos muy bien en la primera parte y en los 10-15 primeros minutos de la segunda pudimos meter el segundo, y si lo metemos es otro partido diferente", señaló Zidane en rueda de prensa.

El francés recordó que "hay que sufrir también para ganar" y remarcó que estaba "orgulloso y contento" de la actuación de su equipo. "Acabamos de empezar y son tres victorias y un empate, que más voy a pedir. Tuvimos muchas ocasiones en los primeros 15 minutos de la segunda y si las metemos cambia el partido", reiteró.

El técnico madridista dejó claro que "no" le preocupaba la falta de efectividad. "Esto acaba de empezar y podemos mejorar muchas cosas, y cuando no se está bien los 90 minutos es importante sumar", afirmó, sin dar más importancia también a la actuación de Courtois. "Como todos los porteros, quiere salvar a su equipo, pero creamos muchas ocasiones y eso es bueno. Hay que seguir así y luego intentar que nuestra portería sufra menos", admitió.

"No me deja una sensación mala. Ellos han tenido dos o tres ocasiones, pero no estoy preocupado. Podemos mejorar y conceder menos, pero nos quedamos como siempre con lo positivo que son tres puntos más y la portería a cero", añadió al respecto.

Finalmente, se mostró contento con el partido y gol de Vinicius, pese a que falló alguna ocasión clara. "Ha marcado, qué le voy a pedir. Él intenta mejorar y hay que estar contento y no hablar de un fallo, sino de lo positivo de su gol que ha sido bonito", zanjó Zidane.