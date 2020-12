Zidane, sobre las quejas de Koeman: "Me molesta que siempre se hable de los árbitros"

Zinedine Zidane, head coach of Real Madrid, gestures during the UEFA Champions League football match played between Real Madrid and Borussia Monchengladbach at Ciudad Deportiva Real Madrid on december 09, 2020, in Valdebebas, Madrid, Spain

Zinedine Zidane, head coach of Real Madrid, gestures during the UEFA Champions League football match played between Real Madrid and Borussia Monchengladbach at Ciudad Deportiva Real Madrid on december 09, 2020, in Valdebebas, Madrid, Spain - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

"El Granada compite muy bien, hay que estar aun más preparados"

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha reconocido que le han "molestado" las críticas a la labor arbitral, entre ellas las del técnico del FC Barcelona Ronald Koeman, durante el partido de los blancos en Ipurua, y ha recordado que él "nunca" habla de los colegiados, y ha pedido centrar toda la atención en el "importante" encuentro de este miércoles ante el Granada, un equipo que "compite muy bien" y que tiene jugadores "muy buenos".

"Molesta, porque nunca me meto con los árbitros. Los árbitros son parte del juego y aciertan y fallan como los jugadores. No me meto nunca, es una labor difícil. Lo de las palabras de Koeman, no digo nada. Mañana tenemos un partido muy importante y pensamos únicamente en eso", declaró en rueda de prensa. "Se habla mucho cuando hay un episodio puntual, es lo que tiene el Madrid. No me fijo en eso", añadió.

Además, el preparador madridista rechazó que el duelo por LaLiga Santander quede acotado solo a Real Madrid y Atlético, a pesar del mal momento de los azulgranas. "Sabemos la dificultad de esta Liga. Hay muchos equipos que pueden luchar para conseguir esta Liga, es lo bonito. No hay partido fácil. Habrá muchos equipos al final para ganar esta Liga", subrayó.

Por otra parte, desvió el tema de la posible Superliga europea e incidió en lo apretado que está el calendario este año. "El club sabe lo que tiene que hacer", dijo. "Hay muchos partidos, pero los vamos a jugar. El club siempre ha sabido hacer las cosas bien, y nosotros tenemos que estar preparados para jugar los partidos que nos tocan", indicó.

Sobre el duelo ante el Granada, reiteró que es "un partido muy importante". "Es un equipo que está haciendo una temporada muy buena. Será muy duro y hay que estar preparados, como en todos los partidos de LaLiga, aún más en el partido de mañana, porque compiten muy bien y son muy buenos", analizó.

"Cuando jugamos contra un rival más replegado, que piensa en defender, es más complicado. Si juega más abierto, tienes más espacio. Hay que tener paciencia contra los equipos que se encierran atrás, pero no sé si el Granada se va a quedar atrás, porque también sabe jugar", prosiguió.

Sin embargo, no adelantó su hará cambios en el equipo. "Si hago rotaciones, porque las hago, si no, porque no... Yo tengo claro lo que voy a hacer y voy a contar con todos. El equipo está jugando bien y hemos rotado menos, pero el equipo está entrenando bien. Cuando les toque, van a tener que estar metidos", expuso.

"NO VAMOS A ARRIESGAR CON MODRIC"

En cuanto al estado de sus jugadores, confirmó que Luka Modric no podrá estar ante los nazaríes. "Lo que tiene Luka esperamos que sea poca cosa. No vamos a arriesgar. Veremos si en estos días de descanso podemos recuperarlo rápidamente", anunció, como tampoco estará el belga Eden Hazard. "Anímicamente no fue fácil, pero lo veo bien. Está entrenando muy bien, con regularidad. Hay que hacer las cosas con paciencia. Está contento y anímicamente está bien", expresó.

Zidane, que aseguró que Karim Benzema lo está haciendo "fenomenal" últimamente y que lo hará "incluso mejor" porque tiene "ambición", habló también del estado actual de Isco y de Marco Asensio. "Está mejor de su lesión, estuvo tocado. Lo veo siempre con ganas. Es un jugador especial. Para los que juegan ahora menos no es fácil, porque quieren ayudar al equipo. Estoy muy contento con todo el equipo y tenemos que seguir en esta línea", afirmó sobre el malagueño.

"Siempre confío en Marco, es un jugador con talento, de presente y futuro. El equipo está jugando bien. Es verdad que en los últimos partidos no ha jugado mucho, pero tiene que seguir aportando lo que sabe", añadió sobre el balear, y rechazó decir a quién ficharía si le tocase el Gordo de la Lotería. "Que el dinero sea para otra cosa. La situación es complicada, no vamos a pedir nada", aseguró.

Por último, se mostró encantado con la incorporación de Iker Casillas a la Fundación Real Madrid. "Sabemos la persona que es, lo que ha hecho por este club y lo que es para el madridismo. Es una buena noticia. Va a trabajar y aportar lo que él sabe. Me alegro por él y por el club", finalizó.