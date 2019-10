Zidane: "Quiero estar aquí siempre, por mi puesto hay que preguntar a otro"

Publicado 21/10/2019 18:35:23 CET

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que le "molesta" que se hable de su destitución por los malos resultados, recordando que quiere estar en el club blanco "siempre", además de resaltar que este martes tienen una buena oportunidad de mejorar y "reducir este margen de errores" en el partido ante el Galatasaray en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"A mí no me puedes preguntar. Quiero estar aquí siempre. La situación la conocemos, tienes que preguntar a otro", declaró en la rueda de prensa previa al duelo. "Lo que pasó, pasó, el fútbol se olvida de lo que has hecho. Para mí lo importante es el presente. No te voy a decir que no me moleste, porque me molesta, no me gusta, pero no puedo dejar a la gente no opinar. Tengo que dar el máximo y pensar en positivo", continuó.

Para ello, tienen por delante "un partido muy bonito, en un estadio muy bueno". "Conocemos la situación, empezamos mal en la Champions, pero mañana tenemos un partido para demostrar, y es lo que vamos a hacer", subrayó. "Es un momento un poco complicado, difícil, hay que sacarlo adelante, no siempre es bonito. Hay que tener personalidad", prosiguió.

Además, el técnico francés recordó que los malos momentos siempre son "así". "Son 18 años aquí, también pasaba cuando era jugador. Sé dónde estamos, la presión siempre va a estar. No va a cambiar nada lo que pueda pasar mañana, van a quedar muchos partidos. Vamos a intentar ganar mañana los tres puntos. La presión de que hay que cambiar al entrenador no la vamos a cambiar", expuso.

En este sentido, afirmó que la prensa es en parte responsable del clima actual. "La situación sois vosotros, que habláis de muchas cosas, de cambiar de entrenador... No voy a entrar en eso. Me centro en el entrenamiento y en el partido de mañana", dijo sobre los rumores de la posible vuelta de José Mourinho.

Por otra parte, mostró su confianza en sus jugadores, y no quiso incidir en el estado de forma de algunos de ellos. "Estamos todos juntos y no hay que señalar a nadie. Estamos en el mismo barco. Confío en mi plantilla totalmente", manifestó.

"Los jugadores son los primeros que quieren siempre ganar y hacer las cosas bien, no tengo ninguna duda. Saben que cada partido nos miran. Mañana tenemos otro partido para demostrar que queremos cambiar la situación, y es lo que vamos a hacer", añadió.

Por último, negó que esta situación se parezca a la del curso pasado, cuando cogió al equipo en sustitución de Santiago Solari. "No es exactamente así. En la temporada pasada... Al final, cuando no te juegas nada, es complicado. Ahora es otra temporada, está en juego todo, y de vez en cuando pasa que en un partido no juegas bien. No siempre estás bien, pero sabemos la exigencia que tenemos, que somos el Real Madrid y no podemos equivocarnos ni un minuto. Tenemos que intentar reducir este margen de errores. Cada partido es un mundo", concluyó.