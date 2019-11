Zidane: "Rodrygo lo tiene todo y esto es sólo el inicio"

Publicado 07/11/2019 0:20:30 CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se deshizo en elogios con Rodrygo Goes, el protagonista del triunfo este miércoles en 'Champions', y aseguró que "lo tiene todo" y "esto es sólo el inicio" después de que lograse un 'hat-trick' y asistiese en la goleada blanca ante el Galatasaray.

"Tiene 18 años", dijo entre risas. "Nos alegramos por él porque al final cuando tiene oportunidades lo hace bien y esta noche lo ha vuelto a hacer. Juega bien en todos los sentidos, su calidad en ataque y también defensivamente. Tenemos que estar tranquilos con él y no meterle presión", explicó el técnico francés.

"No me sorprende nada de él porque conocemos su calidad. Los tres goles pueden sorprender, pero está metido en la dinámica, su juego es alegría y no hay más. No me sorprende que no le pese el Bernabéu. Ha venido al Real Madrid para hacer lo que está haciendo. Esto es sólo el inicio. Ojalá pueda seguir así", añadió sobre el brasileño.

Además, Zidane dijo que "puede ser" que Rodrygo tenga ciertas cosas parecidas a Emilio Butragueño. "Lo vi jugar pero más tarde, no a sus 18 años. Sabemos lo que ha hecho en este club y ojalá pueda hacer la carrera de Emilio en el Madrid. Todo el mundo sabe que es un jugador de calidad y de futuro", agregó al respecto.

Zidane, que respondió a cinco preguntas sobre Rodrygo, la mitad de toda la rueda de prensa, destacó su "inteligencia". "Aprende muy rápido, él quiere mejorar y luego lo tiene todo. Técnicamente es muy bueno y le acompaña el físico, aunque ahí tiene que mejorar. Creo que es listo, él tiene pausa en su juego y sabe hacer todo con el balón", comentó.

"Lógicamente podemos estar contentos con los seis goles, pero sobre todo con la portería a cero y porque respetamos al rival hasta el final. De vez en cuando -cuando marcas cuatro goles al descanso- te puedes relajar, pero hoy no lo hicimos. Jugamos hasta el final con la misma intensidad. Siempre hubo presión tras pérdida. Conseguimos un partido completo", resumió.

Además, en otras cuestiones, el técnico blanco subrayó el trabajo de Fede Valverde, por su "calidad" y porque cada vez que juega "demuestra su calidad". "Siempre que juega lo hace bien. Y me ha gustado cuando ocupó la posición de Casemiro, lo ha hecho muy bien, quiere hacer un box to box y lo ha hecho perfecto. En general, todos han sacado esta noche su mejor versión", dijo.

Por último, Zidane desveló que Marcelo dijo que su lesión parece "poca cosa" y afirmó que no le sorprende que Bale y James hayan sido llamados con sus selecciones. "Veremos qué ocurre, si juegan o no". Antes de finalizar, el entrenador madridista manifestó que "no es una locura" que Benzema fuese candidato al Balón de Oro. "A quien le gusta el fútbol, le gusta Benzema. No ha cambiado que esté o no Cristiano, ahora es un jugador más maduro, ha sido padre y estas cosas se reflejan", finalizó.