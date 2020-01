Zidane: "Siento mucho lo de Valverde, ser entrenador de un equipo tan grande es complicado"

Publicado 17/01/2020 14:56:16 CET

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Real Madrid, Zinédine Zidane, valoró la "mala situación" que supone la destitución como entrenador del FC Barcelona de Ernesto Valverde, al que le tiene un "enorme respeto" tras haber desempeñado el "complicado cargo" que supone ser entrenador de un equipo "tan grande".

"Lo único que digo es que lo siento por él. Ha demostrado que es muy buen entrenador. Un cargo de entrenador es complicado en equipos tan grandes, sabemos donde estamos. Para mí no va a cambiar. Yo sé que si pierdo dos partidos me criticarán. Lo único que sé es lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. No podemos ganar siempre, pero lo que intentamos es dar el cien por cien. El resto, para todos es lo mismo. Nosotros damos lo que podemos y vosotros sois los que habláis", sentenció el francés en rueda de prensa.

Tras la marcha del extremeño, el técnico francés espera un Barcelona "igual de competitivo" con Quique Setién al frente. "No va a cambiar nada, ellos harán su trabajo y nosotros el nuestro. Siempre habrá esta rivalidad, pero espero un equipo competitivo, como siempre", admitió el exjugador.