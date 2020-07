Zidane: "Solo pensamos en el partido del Granada, no hacemos cuentas"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que la mente de los jugadores está puesta "solo" en el partido de este lunes ante el Granada (22.00 horas) y que no hacen "cuentas" para ver cuándo podrían ser campeones de LaLiga Santander.

"Es la última semana, tres partidos, la más difícil pero también la más importante. Cada equipo se juega cosas, mañana queremos hacer otra vez un buen partido y meter energía solo en el partido de mañana", declaró en rueda de prensa. "No se trata de cuentas, se trata de jugar los partidos. Enfocamos nuestra mente solo en el partido de mañana", prosiguió.

El técnico francés reiteró que gane quien gane el campeonato será justo, ya que lo hará "el que tenga más puntos a final de temporada", y aseguró que no le preocupa que no se dé excesiva importancia a las ocho victorias consecutivas del equipo. "Después del parón, la suerte ha sido volver a jugar. La situación es la que hay. Vamos a intentar seguir con lo que estamos haciendo", señaló.

"No me molesta ni me extraña. Cada uno opina. Nosotros tenemos la obligación de demostrar que somos buenos. El Real Madrid es el Real Madrid, el club más importante de la historia y eso no va a cambiar nunca", continuó.

Además, el marsellés recalcó la importancia de haber mantenido la portería a cero en la mayoría de los encuentros de la reanudación, lo que hará que el belga Thibaut Courtois pueda proclamarse Zamora. "Un equipo es un equilibrio constante, ofensivo y defensivo. Me alegro por Thibaut y por el equipo en general, porque supone que estamos haciendo las cosas bien. El equipo lucha y pelea", subrayó.

"CUENTO CON JAMES Y CON TODOS LOS JUGADORES"

Por otra parte, aseguró que el belga Eden Hazard "está bien" aunque no desveló si estará en el Nuevo Los Cármenes, lo mismo que el discutido James Rodríguez. "No sé si va a viajar a Granada, pero cuento con todos los jugadores que tengo. Luego hay cosas que pasan y ya está", manifestó.

"Creo que James es un jugador importante y siempre lo ha demostrado. Es un jugador de la plantilla. Hay jugadores que juegan más, pero no voy a despreciar a ninguno, todos son importantes y todos van a aportar algo al equipo", prosiguió.

Por último, tampoco quiso hablar ni de la constitución de la plantilla de la próxima temporada ni del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City. "Mi mente y la de los jugadores está en el partido de mañana. Lo hablaremos después. Mañana vamos a tener un partido muy complicado y nuestra energía tiene que estar solo en eso. No vale nada pensar más allá de eso", concluyó.