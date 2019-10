Zidane: "Tenemos que demostrar que somos buenos cada tres días y esa es nuestra dificultad"

Publicado 19/10/2019 23:32:35 CET

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, fue crítico con algunos aspectos del juego de su equipo, incluso con algunos jugadores, y afirmó que si quieren deben "demostrar que son buenos cada tres días" y por ahí pasa la principal "dificultad" esta temporada.

"Como siempre que perdemos, mal. No hicimos el partido que queríamos y al final cuando empiezas así todo se vuelve complicado. No sé si luego nos entró la ansiedad, pero no conseguimos ocasiones de gol y así es complicado. Me sorprende el inicio, pero sabíamos que ellos son fuertes, juegan en su estadio y luego se metieron atrás", analizó.

"Tengo que analizarlo bien, en caliente prefiero no hacerlo", siguió el francés, que prefirió no echar la vista atrás con las lesiones. "Nada, son parte del fútbol. Hoy había otros jugadores y tenían que hacerlo bien. No creo que sea un problema de futbolistas. Cada uno de ellos tiene que tener claro que cuando le toque debe hacerlo bien", añadió Zidane.

"Cada uno puede opinar sobre la alineacion, pero ha sido mi decisión. No estoy contento con el partido pero hay que ver lo que pasó. Tenemos que demostrar cada tres días que somos buenos y esta es nuestra dificultad. No tenemos continuidad, hacemos cosas bien pero no con regularidad", añadió.

"A veces nos puede pasar un partido así", admitió, pero "si queremos hacer algo importante tenemos que tener continuidad. Meter más vida ne nuestro juego. No estoy preocupado pero tenemos que tener continuidad", incidió el técnico merengue.

Por último, preguntado por el partido de Champions de este martes ante el Galatasaray, el entrenador del Real Madrid afirmó que "saben" lo que se "juegan". "Tenemos que hacer un partido para ganar, ahí no hay más remedio. Tenemos que pensar en ganar el martes, descansar ahora y ganar el martes", repitió Zidane.