Zidane: "Tenemos que ser más prácticos y mandar ese balón a tomar por saco"

Publicado 24/08/2019 21:53:59 CET

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, lamentó no haber podido ganar al Real Valladolid (1-1) en la segunda jornada de Liga y aseguró que sus jugadores deben ser "más prácticos" y despejar ese balón en el minuto 84 "a tomar por saco".

"Merecimos más, el empate me deja mal sabor de boca sobre todo después de la primera parte. Tuvimos muchas ocasiones y sólo nos faltó el gol. ¿El empate? No sólo son las pérdidas de balón, pueden pasar en cualquier momento, pero en el gol estuvimos fuera de sitio a la hora de defender", analizó Zidane.

"Hicimos lo más difícil y luego el balón lo tenemos que mandar a tomar por saco. No ha sido posible nuestro resultado, pero sabemos que tenemos que crecer y jugar bien los 90 minutos. No podemos jugar bien sólo 50 o 60 minutos. En la segunda parte nuestro juego no fue fluído. El problema no es físico, no quiero que vayan por ahí", dijo el francés a la prensa.

"Teniendo el resultado a favor en el minuto 84 tenemos que ser más prácticos", incidió en su lamento. "El partido nos exigía otra cosa, pero no queda otra cosa que aceptarlo. No era un partido trampa, cualquier equipo puede venir aquí y hacerte daño. Si nosotros jugamos todo el partido como en la primera parte tenemos muchas posibilidades de llevarnos los tres puntos", agregó.

Preguntado por James, titular por sorpresa, el técnico galo dijo que hizo un "buen partido". "Salió del campo porque estaba tocado. Cuando el jugador tiene molestias preferimos no arriesgar, ha hecho un buen partido y la verdad es que sólo nos ha faltado el gol. Y Vinicius también, ha entrado en la segunda parte, aunque ha sido una mitad peor para nosotros. Seguiremos trabajando", aseveró.

"NO NECESITAMOS UN DELANTERO"

Además, Zidane afirmó que no necesitan un '9' goleador. "No necesitamos un delantero, pero tenemos que estar más convencidos de lo que estamos haciendo. Tenemos jugadores para ello y tenemos que insistir. Llegará un momento donde cambie todo esto", comentó tras el buen partido de Jovic, que también disputó unos minutos.

Por último, el preparador merengue admitió la presión de sus jugadores en una temporada difícil después de cómo acabó el curso pasado. "Es verdad que el equipo está más presionado y ellos son los que tienen que cambiarlo. Es difícil pero yo pido a la gente -cuando se aprovechaba del equipo ganando muchas cosas-, pues ahora necesitamos al equipo, a nuestra gente. Nosotros meteremos todo por nuestra parte", finalizó.