Publicado 05/11/2019 14:27:07 CET

Fútbol.- Zidane: "El VAR está para que sea todo más claro y ahora no lo es"

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, reconoció que hay situaciones en jugadas que "no concuerdan" en relación a la aplicación del VAR, como pudo ser la mano no señala del bético Zou Feddal el pasado sábado, y recordó que este sistema, que calificó como "algo positivo", se instauró para arrojar más claridad en el fútbol, pero que esto no se está produciendo.

"Creo que como sistema es algo positivo y que se puso en marcha para mejorar el fútbol, pero veo cosas que suceden y que son diferentes en una situación y otra, que no concuerdan", indicó Zidane este martes en la rueda de prensa previa al partido ante el Galatasaray.

De todos modos, aclaró que "también hay que tener en cuenta la interpretación del árbitro". "Creo que todo el mundo hace su trabajo de la mejor manera y que los árbitros se pueden equivocar, pero lo hacen de forma imparcial", aseguró.

"Yo vi mano (ante el Betis), pero hay que aceptar los errores del resto. Espero que cada vez haya menos errores y menos polémicas porque el VAR está para que sea todo más claro y ahora no lo es", sentenció el francés.