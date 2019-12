Publicado 07/12/2019 16:10:27 CET

Fútbol.- Zidane: "A Vinicius no le pido gol, eso viene con la confianza"

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha destacado la "importante" victoria de este sábado ante el RCD Espanyol en el Santiago Bernabéu (2-0), a pesar de la "falta de fluidez" en algunos tramos, y ha asegurado que no exige "gol" al delantero Vinicius Jr., sino que eso es algo que llegará con "confianza" y que cuando meta uno entrará en la "dinámica" de marcar.

"El gol es consecuencia de lo que el equipo hace en el campo. Hay 15 jugadores que han marcado. Yo no pido nada de eso, porque es lo más difícil", declaró en rueda de prensa. "Los jugadores quieren siempre marcar. Lo que ha hecho lo ha hecho bien defensivamente y ofensivamente, sobre todo en la primera parte, en la que ha tenido dos ocasiones. Jugando menos últimamente lo ha hecho bastante bien", añadió.

En este sentido, resaltó que el joven brasileño está "trabajando" para mejorar. "Todo viene con la confianza, lo importante es hacer uno para entrar en esa dinámica. Lo ha hecho bien después de no jugar, y eso es lo más importante", indicó.

En otro orden de cosas, el técnico francés alabó el partido de sus dos compatriotas y goleadores este sábado, Raphaël Varane y Karim Benzema. "Es muy bueno para él y para su autoestima. Podemos pensar que un defensa solo puede marcar a balón parado, pero no. Estoy muy contento. Su mejor cualidad es la concentración que tiene", dijo sobre el central.

"Está madurando y creo que eso es lo que marca la diferencia. Todos tenemos algo que podemos mejorar, pero no podemos reprocharle nada. Espero que siga así", añadió sobre el delantero, antes de hablar también del croata Luka Modric, suplente. "Sabemos la importancia que tiene Luka, no ha tendido lesiones y puede aguantar. Tiene físico para seguir jugando. Tengo que hacer rotaciones, pero no por descansar, porque le veo bien; él puede aguantar físicamente muy bien", reconoció.

El preparador marsellés también se rindió al trabajo de Fede Valverde. "Fede tiene hueco para muchos años aquí porque lo está demostrando. Es muy joven. No le cuesta jugar con y sin balón y cuando juega lo hace bien. Somos muchos, Isco no ha jugado hoy, y a mí me gusta que todos los jugadores estén listos. Cada uno, cuando le toca, lo hace bien. Esto es largo", recordó.

"Soy afortunado de estar con ellos, que luchan en el campo. Tenemos una muy buena plantilla, sabiendo que falta mucho todavía. No nos olvidemos de dónde venimos", continuó, antes de asegurar que Casemiro "tiene que aguantar" sin ver la quinta amarilla para no perderse el Clásico y de confirmar que "hay un orden establecido" para los lanzamientos de falta "y se trabaja".

Sobre el choque ante el cuadro perico, Zidane explicó que ha sido "sufrido". "El rival tenía cosas y lo ha demostrado; no se merece el lugar donde está en la tabla. Nos ha faltado un poco de fluidez, sobre todo en la segunda parte. Hicimos un partido de ida y vuelta y no nos conviene. Conseguimos un buen resultado, muy importante", apuntó.

"Cada partido tiene su historia, y hoy hay que estar contento porque seguimos con la buena racha. Hicimos un partido muy serio respetando al rival. Falta muchísimo y hay que seguir metiendo muchos ingredientes para seguir ganando", concluyó.