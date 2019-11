Zidane: "Vinicius no se va a ir"

Publicado 29/11/2019 14:36:46 CET

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó este viernes que aunque Vinicius Junior no está en "su mejor momento" en el club blanco, tras acumular cinco partidos sin jugar, no se moverá en el mercado de invierno, y además quiso ser optimista sobre la baja de Eden Hazard, que no tiene "nada importante" en el tobillo y avisó del peligro de la visita de este sábado al Alavés.

"Vinicius no se va a ir, se va a quedar aquí. Es verdad que últimamente no ha jugado mucho pero va a contar como todos los demás. No es su mejor momento ahora, pero aportará algo al equipo. Se va a quedar aquí", aseguró Zidane en rueda de prensa.

El técnico aclaró que, aunque el brasileño lo está haciendo "bien" en los entrenamientos, ahora le cierran el paso Hazard y Rodrygo, peor le pidió estar "preparado" para una posible convocatoria. "No es su mejor momento porque no está jugando, pero cuando tienes 26 jugadores hay cuatro o cinco que se quedarán fuera. Aunque es verdad que Vinicius lleva varios partidos sin jugar", indicó.

"Está trabajando bien. Además, el año pasado lo hizo muy bien, y cada vez que le toca lo hace bien. Lo que quiere es estar preparado para cuando le toque hacerlo siempre bien, pero hay más jugadores importantes y hay que elegir, eso no va a cambiar", añadió, un mensaje similar para la situación de Brahim Díaz, que también está jugando "poco". "Yo, de momento, cuento con él, entrena bien y quiere estar listo si le convoco", puntualizó.

Por otro lado, el francés valoró la "gran progresión" del uruguayo Fede Valverde, que tiene "muchas ganas de demostrar su calidad". "Tiene mucha confianza y eso es muy importante para un jugador, hace que desarrolle la calidad más rápido y está haciéndolo con mucha determinación", manifestó.

En este sentido, 'Zizou' reconoció el "marrón y dolor de cabeza" que supone ahora elegir su centro del campo. "Pero ellos saben que mi filosofía no va a cambiar y que lo principal es ganar cada partido, y yo sé que se necesita a toda la plantilla", afirmó.

"No pienso que la situación de Modric haya cambiado. Modric es Modric y nada va a cambiar porque esté también Valverde. Eso siempre pasa en las plantillas de los clubs, hay jugadores jóvenes que llegan y lo hacen bien. Modric no va a cambiar para mí. No estamos para ganar un partido, ni para pensar en uno o dos, sino para ganar cosas", recalcó sobre el croata, suplente el martes ante el PSG.

También se mostró "orgulloso" de las actuaciones ante el PSG de Karim Benzemá y de un Isco que "demostró su personalidad". "Yo sé que está bien y me alegro por él. Puede jugar en cualquier partido que lo hará bien", aclaró, apoyando igualmente a Gareth Bale. "En el 'staff' somos un gran equipo y cada uno aporta el cariño que necesita el jugador Estaremos siempre con Gareth, y creo que la gente también", recalcó.

TRANQUILIZA SOBRE HAZARD

Además, confesó que la lesión de tobillo de Eden Hazard no es nada "importante, tan solo un golpe y una torcedura". "Veremos si puede estar la semana que viene. Esperemos que sí", añadió Zidane, que no podrá contar con el belga este sábado en Mendizorrotza, "un estadio complicado".

"Sabemos contra quien vamos a jugar, sabemos lo que ha hecho y lo que está haciendo desde el inicio de la temporada. Y sabemos que para nosotros es muy importante y tenemos que estar bien preparados", avisó el de Marsella.

A semana y media de jugarse el Clásico, el preparador del conjunto madridista no tiene dudas que el partido se jugará pese a la situación en Catalunya. "Contamos con que sí se va a jugar, luego llegará el momento y veremos si se puede o no. Yo no soy quién para decir si se va a disputar o no. Nosotros el 18 estaremos allí, pero antes hay partidos y lo que me importa es el partido de mañana", explicó.

Sobre el Balón de Oro que se entrega este lunes en París y para el que no hay ningún jugador madridista entre los favoritos, 'Zizou' dejó claro que él cree que tiene a "los mejores". "Todos los jugadores que han pasado por aquí han sido los mejores, es el club más grande del mundo y sé que los mejores son los míos", sentenció.

Finalmente, mostró su apoyo a "un gran técnico" como Unai Emery, destituido este viernes en el Arsenal. "No me gusta cuando despiden a un entrenador. No sé si vendrá otra vez a España, pero estoy seguro que entrenará pronto", declaró.