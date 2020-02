Zidane: "Ya sabemos que en marzo y abril se juega todo"

Publicado 21/02/2020 13:56:06 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, dejó claro que sólo piensa en "el día a día" y que ahora está centrado en la visita "complicada" al Levante de este sábado y no en el Manchester City o el Clásico, aunque ya sabe que "en marzo y abril se juega todo".

"Aquí es el día a día, desde el primero en la pretemporada. Todos los días son importantes aquí, es el ahora y el aquí, nada más. Únicamente tenemos en nuestra cabeza el partido ante el Levante", expresó Zidane este viernes en rueda de prensa.

El francés pidió "estar concentrados" en este trabajo diario y en dar "el cien por cien". "El resto no lo controlamos, ¿sabes lo que va a pasar mañana?", advirtió preguntado sobre si era consciente de que se avecinaba un tramo que el año pasado fue muy esquivo a su equipo y terminó por propiciar su regreso.

"Lo único que hay que hacer es dar el cien por cien en tu vida y en los momentos que estás viviendo. Ya sabemos que en marzo y abril se juega todo, pero no miro más allá del Levante", reiteró, tirando de mismo argumento sobre si él quiere demostrar algo en estos días. "Lo que hago todos los días es dar mi cien por cien de lo que tengo dentro", zanjó.

'Zizou' insistió en que ahora "viene lo mas complicado" y, en este sentido, cree que su equipo está a buen nivel físico aunque puedan "aún mejorar". "Ahora cada partido es más difícil porque es el final de la temporada y sabemos de la importancia de lo que está en juego", comentó.

El preparador madridista confirmó que no hay ningún plan con Eden Hazard, que volvió a los terrenos de juego ante el Celta tras dos meses y medio de parón por lesión. "Tuvo dos o tres semanas de entrenamientos intensivos y haciendo todo el físico y técnico, creo que está preparado para esta recta final", admitió.

"SÉ QUE ESTO SE PUEDE ACABAR MAÑANA, SOBRE TODO AQUÍ"

Zidane tampoco está "preocupado" por los goles encajados en los últimos partidos. "Significa que en los tres últimos partidos lo hicimos un poco peor. La defensa es muy importante para nosotros porque con el balón tenemos muchos recursos y la posibilidad de hacer daño, así que tenemos que hacer mejor las cosas ahí. Lo más importante es que cuando no tenemos el balón lo intente recuperar lo más rápido posible y si están todos implicados es más fácil", subrayó.

El exjugador no desveló si apostará por Mendy, que está apercibido para el Clásico. "Todos tienen que jugar y no pensar en lo que va a pasar, y como entrenador es lo mismo. No miro mucho eso y tengo que poner a los que estén preparados para dar cien por cien", remarcó, al tiempo que reconoció que mirando las últimas convocatorias es "malo" para Rodrygo, ausente en casi todas ellas, pero que el brasileño "ha demostrado que es muy bueno y que su sitio es aquí".

"Yo vivo con mis ideas y de lo que hago todos los días, que además es mi pasión y no todo el mundo puede decir eso porque hay gente que trabaja para vivir en algo que no le gusta. Yo sé que esto mañana se puede acabar, sobre todo aquí", advirtió Zidane, que apoyará a Sergio Ramos si quiere ir a los Juegos Olímpicos. "Si él quiere, le voy a apoyar porque los Juegos son una experiencia magnífica. Es nuestro líder y jugador referencia", recalcó.

"De 29 puntos lleva 20 en casa, eso demuestra la clase de partido que vamos a tener en su estadio. Será complicado y difícil y vamos a tener que estar preparados para hacer un gran partido", avisó de cara a la visita al Levante.