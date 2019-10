Zidane: "Yo quiero más porque somos perfeccionistas"

Publicado 05/10/2019 18:52:04 CET

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, afirmó que tanto él como sus pupilos quieren "más" porque son "perfeccionistas" y aún cometen fallos en defensa, como se vio este sábado en la victoria por 4-2 ante el Granada CF durante la octava jornada de LaLiga Santander.

"Yo quiero más, porque nosotros somos perfeccionistas; podemos y debemos serlo, lo vamos a hacer. Estamos muy contentos con lo que están haciendo porque no es fácil", dijo Zidane en la rueda de prensa posterior al partido, desde la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu.

Así, el entrenador merengue enfocó sus elogios hacia Fede Valverde. "Contento por él, porque además se lo merece; porque es un jugador que siempre ha demostrado que es muy bueno. Hoy en día está creciendo y lo está haciendo fenomenal. Siempre avanza, siempre quiere el balón", valoró.

"La primera parte ha sido fenomenal en todos los sentidos, también para salir de nuestro campo con el balón lo hicimos muy bien", destacó antes de quitar presión por la remontada sin premio del Granada. "No hay que comparar con el día del Levante. Ya lo decía ayer, jugamos contra el segundo y llega un momento en el que el segundo te tiene que meter en dificultad", indicó.

"En realidad, en la segunda parte controlamos el partido y metimos el cuarto. Yo me quedo con todo, sabemos que nunca va ser fácil, que nunca va a haber 90 minutos en los que vamos a jugar fenomenal y que el rival no te va a meter en dificultades", insistió el francés.

"Necesitamos transmitir lo positivo. Desde dentro, sabemos que hay que sufrir, que hay que sudar, que no hay equipos pequeños. Yo voy a ser positivo y los jugadores también", señaló. "Sabemos que va a ser muy largo y que tenemos que trabajarlo mucho, como siempre. La pena es que hay muchos que se van otra vez, pero eso lo tenemos que aceptar", añadió.

Por ello, lamentó que de nuevo haya compromisos de las selecciones. "No es que me preocupe, es la realidad. Hoy perdemos a Toni [Kroos], perdemos a Gareth [Bale] y hay algunos otros 'tocados'. Y van a viajar para jugar, es lo que hay y no podemos hacer nada. Lo tenemos que gestionar y lo vamos a gestionar", sentenció Zidane.