Zinedine Zidane, nuevo seleccionador francés hasta 2030

Archivo - Zinedine Zidane looks on during the photocall of Presentation of EA Sports FC25 game at Pabellon Satelite on September 26, 2024, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El extécnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha sido nombrado como seleccionador de Francia por los próximos cuatro años, hasta el Mundial de España, Portugal y Marruecos de 2030, en sustitución de Didier Deschamps, que puso fin a su ciclo de 14 años en el pasado Mundial de 2026, según ha anunciado este martes la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Así lo confirmó el presidente de la FFF, Philippe Diallo, quien ha acompañado a Zinedine Zidane en su presentación oficial como nuevo entrenador de 'Les Bleus', que cayeron eliminados en las semifinales del pasado Mundial contra España (2-0), pero con un palmarés con Deschamps que incluye un Mundial (2018), una Liga de Naciones (2021) y un subcampeonato tanto en la Eurocopa (2016) como en el Mundial (2022).

"Es un sueño hecho realidad en cierto modo. Durante esos cuatro o cinco años en los que dejé de jugar, recibí ofertas para dirigir un club. Las rechacé todas por la selección francesa, porque era lo único que quería hacer después de mi experiencia en el Real Madrid. Los conozco desde niño, empecé en las categorías inferiores, pasé por todas las etapas hasta llegar al primer equipo, la cima. Lo único que me motiva es poder trabajar para este equipo y que siga ganando", comentó en rueda de prensa.

Zidane, de 54 años, debutará en el banquillo el próximo 25 de septiembre en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones frente a Turquía, tres días antes de enfrentarse a Bélgica, ambos partidos a domicilio. Zidane se estrenará en su país contra Italia, el 2 de octubre en Saint-Denis.

En su etapa como jugador, 'Zizou' conquistó el Mundial de 1998 en Francia, que le valió para ganar el Balón de Oro, y la Eurocopa de 2000.